Türküye davet

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Musa Eroğlu, Fuat Saka ve Güler Duman ilk kez aynı sahneyi paylaşıyor. Üç usta isim, 17 Temmuz Pazar akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. “Sazımızla Sözümüzle” konserinde sanatçılar, Türk halk müziğini caz ile yoğuran, Ahmet Özgül yönetimindeki Yediveren Orkestrası eşliğinde müzikseverlere keyifli bir gece yaşatacak. Hazırlıkları uzun süredir devam eden konserde Manga’nın solisti Ferman Akgül, grubun bateristi Özgür Can Öney, Kardeş Türküler’in solisti Feryal Öney, Hüseyin Turan ve Mr. Jade de konuk sanatçı olarak yer alacak.

DİLİM DÖNERKEN KONSER VERELİM

Proje hakkında konuşan Musa Eroğlu, “Çoktandır İstanbul’da konser vermedik. Bu projeyi duyunca hoşuma gitti. Fuat benim çok eski arkadaşım. Güler de kendi alanında rakipsiz. Onunla çok konser verdim ama Fuat’la ilk defa sahneye çıkacağız. 80 yaşındayım. Dedim ki; yarın ne olacağı belli olmaz, dilim dönerken bir konser verelim. Çok sevinçliyim, biraz da heyecanlıyım” dedi. Tüm İstanbulluları konsere davet eden Eroğlu, “Bizi yalnız bırakmayın diyorum. Biz de türkülerle sizin yanınızda olalım” diye konuştu. Musa Eroğlu, 6 aydır yeni bir proje üzerinde çalıştığını da açıkladı: “Albüm değil de tek şarkılık bir çalışma yapacağız. Her ay bir tane, toplamda 10 şarkı olacak. Hepsi yeni besteler.”

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Türkü yoldaşlarını bekliyoruz

Fuat Saka da Musa Eroğlu ve Güler Duman’la aynı sahneyi paylaşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti: “Musa ve Güler benim eski dostlarım. Onlarla aynı sahnede olmak bana mutluluk veriyor. Şimdiden heyecanlıyım. Ben Feryal Öney’le de bir şarkı seslendireceğim, bu da sürpriz olacak. Türkü sevenleri, türkü yoldaşlarını bekliyoruz. Güzel bir akşam olacak, garantisi bizden.”

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Organizatör Hayrettin Özayvaz ise “Konsere gelenler sürprizlerle dolu bir gece yaşayacak. Halk müziğiyle birlikte caz da yapacağız. Bu üçlü ileride yeniden bir araya gelebilir” dedi.