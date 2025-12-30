Türkü davasında ret kararı

Haberin Devamı

Tilbe ile Avrupa Müzik’in avukatları, eserin en az 200 yıllık ve anonim olduğunu belirterek davanın reddini istedi.

Eserin Âşık Ali İzzet Özkan’a ait olduğuna karar veren mahkeme, Tilbe ve firmanın 41 bin 217 lira 49 kuruş tazminat ödemesine hükmetti.

Davalılar, dava dosyasını İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkemenin itirazı reddetmesi üzerine bu defa Yargıtay’a başvuruldu.



Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesi, Âşık Ali İzzet Özkan’ın ‘Mecnunum Leylamı Gördüm’ün sahibi olmadığını ve eserin anonim olduğunu tespit ederek yerel mahkemenin kararının kaldırılmasına karar verdi.