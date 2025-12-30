Türkü davasında ret kararı

×
Güncelleme Tarihi:

Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2025 10:06

Yıldız Tilbe’ye açılan türkü davası reddedildi. Âşık Ali İzzet Özkan’ın mirasçısı olduğunu öne süren Elmas Özkan, ozana ait olduğunu iddia ettiği ‘Mecnunum Leylamı Gördüm’ isimli eserin 2004’te Tilbe ile Avrupa Müzik tarafından ‘Yıldız’dan Türküler’ albümünde izinsiz şekilde kullanıldığını iddia ederek dava açtı.

 Tilbe ile Avrupa Müzik’in avukatları, eserin en az 200 yıllık ve anonim olduğunu belirterek davanın reddini istedi.

Eserin Âşık Ali İzzet Özkan’a ait olduğuna karar veren mahkeme, Tilbe ve firmanın 41 bin 217 lira 49 kuruş tazminat ödemesine hükmetti.

Davalılar, dava dosyasını İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkemenin itirazı reddetmesi üzerine bu defa Yargıtay’a başvuruldu.

Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesi, Âşık Ali İzzet Özkan’ın ‘Mecnunum Leylamı Gördüm’ün sahibi olmadığını ve eserin anonim olduğunu tespit ederek yerel mahkemenin kararının kaldırılmasına karar verdi.

 

 

