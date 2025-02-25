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Türkü Akbayram'dan Edip Akbayram'a: Oturduğumuz yerlerden geçemiyorum, kahroluyorum baba!

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#Edip Akbayram#Türkü Akbayram#Zatürre
Türkü Akbayramdan Edip Akbayrama: Oturduğumuz yerlerden geçemiyorum, kahroluyorum baba
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 09:30

Ocak ayında evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve art arda operasyon geçiren Edip Akbayram'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

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Usta sanatçısının kızı Türkü Akbayram, babasına olan özlemini sosyal medya hesabında dile getirdi.

Birlikte yer aldıkları kareyi sayfasında paylaşan Türkü Akbayram, altına şu notu düştü:

"Hergün oturduğumuz yerlerden geçemiyorum. Seni gördüğüm halde aceleden sana sadece el sallayıp sarılmadan geçip gittiğim için... Kar yağdığında beni arayıp 'camdan bak aşkım' diyemediğin için... Her gün arayıp 'minik aşkım bugün geliyor mu?' diye soramadığın için... 'Hadi kahveye gel' diye beni çağıramadığın için... Dünyanın en şefkatli elleriyle saçımı okşayamadığın için ve şu sıcacık gülüşünü göremediğim için kahroluyorum. Seni çok özledim baba. Hepimiz seni bekliyoruz. Hasretle bekliyoruz. Umutla bekliyoruz. Bekliyorum..."

Türkü Akbayramdan Edip Akbayrama: Oturduğumuz yerlerden geçemiyorum, kahroluyorum baba

 

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#Edip Akbayram#Türkü Akbayram#Zatürre

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