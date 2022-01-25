Türkü Akbayram kimdir, nereli, kaç yaşında?

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1986 yılında doğan Türkü Akbayram, Ayten-Edip Akbayram’ın kızıdır. 2013 yılında Serdar Çınar’la evlendi. Türkü Akbayram, aslen Gazianteplidir. İstanbul Kandilli’deki Adile Sultan Sarayı’nda yapılan düğünde Serdar Çınar’la evlenen Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram’ın nikâh şahitliğini, sanatçı Edip Akbayram’ın Antalyalı turizmci Ramazan Aslan ile Gaziantep’ten çocukluk arkadaşı Eyüp Leblebici yapmıştı.

Serdar Çınar-Türkü Akbayram çifti, 2019’da Lavin adındaki kızlarını dünyaya getirdi. Babasını kendine örnek alan ve onu kızı olduğu için gurur duyduğunu söyleyen Türkü Akbayram, 2018'de ‘Hiçbiri’ adındaki şarkısıyla müzik piyasasına girdi. Medyada çok ön plana çıkmayan Türkü Akbayram’ın konserden konsere koştuğu belirtiliyor.

'Akbayram' soy isminin her zaman avantajını yaşadığını ifade eden Türkü Akbayram, Edip Akbayram’ın Türkiye’de gelmiş geçmiş en önemli ve saygıdeğer insanlardan biri olduğunu vurgulayarak, ‘Türkü, Edip Akbayram'ın kızıymış' diye beni takdim ettiklerinde onur duyuyorum’ ifadelerini kullandı.

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TÜRKÜ AKBAYRAM'IN ŞARKILARI

Türkü Akbayram, Hiçbiri'nin ardından 2020'de Mavi Liman, Sarı Gelin, Yiğidim Aslanım ve Boşu Boşuna şarkılarını seslendirdi.