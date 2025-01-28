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Türkü Akbayram: Görecek günler var daha baba

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#Edip Akbayram#Türkü Akbayram#Yoğun Bakım
Türkü Akbayram: Görecek günler var daha baba
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 09:20

Yaklaşık 20 gündür hastanede tedavi gören müzik dünyasının usta ismi Edip Akbayram’ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, kızı Türkü Akbayram sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı.

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Türkü Akbayram, kızını götürdüğü parktan babasına seslendi:

“Bu parka beni babam getirirdi. Şimdi ben kızımı getiriyorum. Ve gökyüzüne bakıp diyorum ki; hadi canım babam, görecek günler var daha.”

20 gün önce hastaneye kaldırılan Edip Akbayram’ın iç kanama geçirdiği tespit edilmiş, 75 yaşındaki sanatçı iki kez ameliyat edilmişti.

Usta ismin eşi Ayten Akbayram geçtiğimiz günlerde “Doktorları iyiye gidiyor diyor, iyi olacak inşallah” açıklamasını yapmıştı. Sanatçının tedavisi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Türkü Akbayram: Görecek günler var daha baba

HALEN YOĞUN BAKIMDA DURUMU STABİL

Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram, tedavisi yoğun bakımda süren sanatçının sağlık durumunun stabil olduğunu söyledi. Türkü Akbayram, babasının uyandırıldığına ilişkin haberler için de “Daha önce bir kez denendi ama yeniden uyutuldu. Şu an uyandırılması gibi bir durum yok” diye konuştu.

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#Edip Akbayram#Türkü Akbayram#Yoğun Bakım

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