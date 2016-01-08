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Türkler de vampir filmi çekse nasıl olur?

#Vampir#Aras Bulut İynemli#Anket
Türkler de vampir filmi çekse nasıl olur

Yerli bir vampir dizisi ya da filmi için ne dersiniz? Shameless’ın, Breaking Bad’in yerli versiyonları düşünülebiliyorsa Türk bir vampirin hikâyesi de bir gün gündeme gelebilir. Biz de “Türkiye’de bir vampir filmi çekilse vampir rolü kimi olurdu?” sorusunun peşine düştük.

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Vampirler, son döneme damgasını vurdu. Kitap serileri ile başlayan trendi filmler ve televizyon dizileri izledi.

Vampirler, tarih boyunca dikkat çeken karakterlerdi. Haklarında ilk kayıt, Babil yazıtlarına kadar uzanıyor. Öldükten sonra dirildiklerine inanılan vampirlerin konu olduğu efsaneler, Orta Çağ'da daha yaygın bir hale geldi. Bu ilgi günümüze kadar devam etti. Bir vampir olan Drakula karakteri, Sherlock Holmes'tan sonra hakkında en çok film yapılan karakter oldu.

Türkler de vampir filmi çekse nasıl olur

VAMPİR DEDİĞİN YAKIŞIKLI OLUR

İlk dönem vampir filmlerinde karakterler; çirkin suratlı, korkutucu kötülerdi. Kalpsiz ve duygusuz vampirlerin kan içmek dışında bir amacı yoktu. Bu durum, 80’lerde peş peşe çekilen başarılı filmler ile değişmeye başladı. Ardından vampir ve karizma kelimeleri yan yana geldiğinde herkesin üzerinde uzlaşacağı bir başyapıt geldi: Vampirle Görüşme. Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas bütün yakışıklılıkları ve karizmaları ile bizi vampirlere aşık ettiler. Onlardan beri vampirler giderek daha yakışıklı hale geldi. Dişler kısaldı,  kıyafetler modernleşti ve en önemlisi yaşlar küçüldü.

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Türkler de vampir filmi çekse nasıl olur

YERLİ TWILIGHT KARAKTERLERİ

Türkiye’den henüz doğru düzgün bir vampir filmi çıkmadı. Çıkar mı, o da bilinmez. Ancak kuşkusuz yerli Twilight çok ilginç olurdu. Olurdu olmasına da başrol kimin olurdu? Tüm mesele de buradan çıktı aslında. www.poltio.com ‘da bir kullanıcı ‘Türkler vampir filmi yapsaydı vampir çocuk kim olurdu?’ diye sordu. Ortaya 31.942 kişilik dev bir anket çıktı. Çağatay Ulusoy, Ekin Koç, Aras Bulut İynemli, Kadir Doğulu ve Mert Yazıcıoğlu’nun aday gösterildiği bu anketin kazananı %48 oyla Aras Bulut İynemli oldu. Katılımcıların yarıya yakını vampirliğin en çok İynemli’ye yakışacağını söyledi.

Türkler de vampir filmi çekse nasıl olur

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TÜRK VAMPİR: ARAS BULUT İYNEMLİ

Onu Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Mete’si olarak tanıdık. Babasının kötülüklerine dayanamayarak cinnet geçirdiği ve evi ateşe verdiği sahne ile hem oyunculuktaki başarısını hem de arızalı rollerin altından başarıyla kalkabileceğini ispatladı. Bu başarısı da onu vampir rolü için biçilmiş kaftan haline getirdi.

Başrol erkek oyuncu tamam. Peki, yakışıklı, karizmatik, romantik ama arızaya bağlamaya da meyilli vampir gencimize aşık olan masum genç kız kim olacak? Seçimi size bırakıyoruz. 

 

 

Türkler de vampir filmi çekse nasıl olur
tarafından hazırlanmıştır. 

 

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#Vampir#Aras Bulut İynemli#Anket

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