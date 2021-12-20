Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda hayatını kaybetti! Ayşe Mayda kimdir?

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105 yıllık yaşamı boyunca çeşitli başarılara imza atan Türkiye'nin ilk ortodontisti Ayşe Mayda bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Yaşı nedeniyle oluşan bedensel sorunlar nedeniyle hayata gözlerini yumduğu belirtilen Mayda'nın cenazesi, yarın Konak Köprü Tatari Camisi'nde kılınacak öğlen namazının ardından Kemalpaşa Kokluca Mezarlığı'nda defnedilecek.

AYŞE MAYDA KİMDİR?

Ayşe Mayda, 1916 yılında İzmir'de doğmuştur. Türkiye'nin ilk ortodontisti unvanını taşıyan Mayda, evlerinin yakınındaki anaokulunda eğitim yaşamına başladı. 1937 yılında Özel İzmir Amerikan Kolejini bitiren Mayda, üniversite için İstanbul'a gitmiştir. İzmir Amerikan Kız Kolejini bitiren Ayşe Mayda aynı yıl İstanbul Üniversitesinin o günkü adıyla "Diş Tababeti Mektebi"ne kaydoldu ve Alfred Kantorowicz'in öğrencisi oldu.

1941 yılında okulunu bitirdi. Hocası Pr. Alfred Kantorowicz'in önerisiyle İstanbul Üniversitesinde Kantorowicz'in asistanı olarak kaldı. Ayşe Mayda, İkinci Dünya Savaşı'nda yokluk yıllarında ailesine ait Salih İş Hanı yanınca annesinin hiçbir geliri kalmayıp bir de hastalanması üzerine 1945 yılında akademik kariyerine son verip İzmir'e dönme kararı almıştır. Ayşe Mayda İzmir'de muayenehane açmaya karar verince kendisine en çok yardımcı olan kişi meşhur Osmanlı nazırlarından Pertev Paşa'nın torunu, aynı zamanda Kantorowicz'in yardımcılığını yapan Pr. Pertev Ata olmuştur.

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1945 yılında İzmir'de İkinci Beyler Sokağı'ndaki ilk muayenehanesini açtı. Burada Amerikan Kolejinden mezun olmasının çok yararını gördü. Eski okul arkadaşları ve onların çevresinin ve Amerikalıların diş doktorluğunu yapması onu kısa sürede İzmir'in en tanınmış diş hekimi yaptı. Ayşe Mayda iş yerini de hemen bir sene sonra Ankara Palas'daki başka bir yere taşıdı.