MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hayat HaberleriTürkiye'nin Evcil Hayvan ve Yaşam Festivali'nin programı belli oldu
GeriHayat Türkiye'nin Evcil Hayvan ve Yaşam Festivali'nin programı belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hayat
Haber Giriş: 30.06.2021 - 13:34 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin Evcil Hayvan ve Yaşam Festivali'nin programı belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'nin Evcil Hayvan ve Yaşam Festivali'nin programı belli oldu

Türkiye'nin Evcil Hayvan ve Yaşam Festivali 'Pet’N Play', birbirinden farklı etkinlikler ve sürprizler ile 9-10-11 Temmuz’da Caddebostan Sahili ve 24-25-26 Eylül’de Bebek Parkı’nda İBB iştiraklerinden Kültür AŞ desteğiyle gerçekleşecek.

Elto Tanıtım organizasyonunda düzenlenecek Festivalde katılımcıları uzman eğitmenler, veterinerler ve ünlü konuklarla söyleşiler, etkinlikler, birbirinden eğlenceli ödüllü yarışmalar, showlar, çocuklar için atölyeler, standlar ve tüm gün müzik ve eğlence bekliyor olacak.

Ziyaretçiler için girişin ücretsiz olacağı Festival geliriyle sokak hayvanlarının klinik ihtiyaçları için Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu'na bağış yapılacak.

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi