Türkiye’nin en güzel kızları... Doktor güzel tartışma yarattı

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Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek olan genç kızların belirlendiği Miss Turkey 2024’ün finali önceki akşam İstanbul’da, Lazzoni Hotel’de yapıldı. Sanat, cemiyet ve iş dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı, sunuculuğunu Pınar Altuğ’un yaptığı gecede konukları selamlayan Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, “Bugün, Türkiye’yi yurtdışında en iyi şekilde temsil edecek donanımlı Türk kızlarını seçiyoruz” dedi.



Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Cihan Nacar, Alex Arslan, Selen Soyder, Neşe Erberk, Berfu Yenenler, Amine Özil, Gizem Karaca ve Gürhan Sayar’ın yer aldığı jüri, ‘Miss World’ ve ‘Miss Supranational’ yarışmalarında Türkiye’yi temsil edecek kızları belirlemekte zorlandı.

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Jüri değerlendirmesinde ilk 10’a giren adaylar arasında daha sonra ilk 5 belirlendi. Üçüncü aşama değerlendirmede ise 2 numaralı İdil Bilgen ‘Türkiye’nin en güzel kızı’ oldu. Miss World’de Türkiye’yi temsil edecek olan Bilgen’e tacını son Türkiye Güzeli Nursena Say taktı. Miss Supranational’da Türkiye adına yarışacak ikinci güzel ise 8 numaralı Cemre Üker oldu. Üker’e tacını Selin Erberk Gurdikyan takdim etti.

Mayolu geçiş olmadı

Yarışmada üst yaş sınırı daha önce 27’ydi. Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, “Miss World ve Miss Supranational’ın aldığı karara biz de uyarak bu yıl yaş aralığımızı 18-30 olarak belirlediki” dedi. Miss Turkey’de bu yıl ilk kez mayolu geçiş yapılmadı. Bu durumun Miss World’ün aldığı bir karar olduğunu belirten Sandıkçıoğlu, “Böylece fiziklerinden ziyade donanımlarını ortaya çıkarabileceğimiz mülakat sürecine daha fazla vakit ayırdık” diye konuştu.

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Neden üç güzel seçilmedi?

Bu yılki yarışmada sadece iki güzelin seçilmesinin nedeni merak konusu oldu. Yarışmada, Miss Universe’te Türkiye’yi temsil edecek olan genç kız seçilmedi. Miss Universe’ün yeni bir formata geçmesi nedeniyle bu kararı aldıklarını belirten Can Sandıkçıoğlu, önümüzdeki yıldan itibaren yine üç güzel kızın seçildiği yarışmalarda yer alınacağını söyledi.

Uluslararası yarışmalara katılacaklar

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Yarışmada birinci seçilen 2 numaralı İdil Bilgen 1.80 boyunda, 24 yaşında ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Bilgen, Türkiye’nin en güzel kızı olarak Miss World’de yarışacak. Miss Supranational yarışmasına katılmaya hak kazanan 8 numaralı Cemre Üker ise 1.79 boyunda, 26 yaşında, Paris Scholl Of Business Uluslararası Pazarlama ve İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi.

17 yaşındayken aynı heyecanı yaşadım

Miss Turkey 2024’ün jürisinde yer alan Gizem Karaca, 13 yıl önce aynı yarışmaya katılarak büyük heyecan yaşadığını söyledi: “Miss Turkey denince aklıma 2011’deki 17 yaşındaki Gizem geliyor. O kadar zaman geçmiş aradan, şimdi jüri koltuğunda oturmak büyük keyif. Finalistlerin günlerdir ne kadar heyecanlandıklarını biliyorum. Bu yarışma güzel kapılar açtı, bu yolun başlangıcı oldu.”

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30 saatte hazırlandım

2015 yılında Miss Turkey’e katılıp dördüncü olan Berfu Yenenler, yarışma öncesi “Kızların hepsi güzel ve donanımlı. Eminim hak eden kazanacaktır” dedi.

Geceye 30 saatte hazırlandığını dile getiren Yenenler, “Otelde oda tuttum hazırlanmak için. Çok tembel olduğum için rahat rahat hazırlandım, baktım ki geç kalıyorum koşa koşa geldim” diyerek güldü. Berfu Yenenler, sosyal medyada hakkında yapılan olumsuz yorumlar sorulduğunda da “Herkes hem seviliyor, hem sevilmiyor. Biriyle ilgili nötrseniz, hiçbir fikriniz yoksa, o kişi bu sektörde var olamaz” yanıtını verdi.

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Miss Turkey 2022’de ilk üçe giren güzeller Nursena Say, Aleyna Şirin ve Selin Erberk Gurdikyan birlikte poz verdi.



Şabaniye benzetmesi

İdil Bilgen, Miss Turkey jürisini etkilemeyi başardı, ancak sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kraliçe için bazı kullanıcılar tarafından ‘Şabaniye’ benzetmesi yapıldı.