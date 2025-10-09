Haberin DevamÄ±

Gizem Karaca, 2011 yÄ±lÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve ikinci seÃ§ildiÄŸi Miss Turkey yarÄ±ÅŸmasÄ±yla adÄ±nÄ± duyurmuÅŸ art arda rol aldÄ±ÄŸÄ± dizilerle ÅŸÃ¶hret basamaklarÄ±nÄ± hÄ±zla tÄ±rmanmÄ±ÅŸtÄ±.

Karaca, 2017 yÄ±lÄ±nda iÅŸletmeci Kemal EkmekÃ§i ile nikah masasÄ±na oturdu ve ekranlara ara verdi. GeÃ§tiÄŸimiz temmuz ayÄ±nda da kÄ±zÄ± Yaz'Ä± dÃ¼nyaya getirdi

Åžimdilerde bÃ¼tÃ¼n vaktini kÄ±zÄ±na ayÄ±ran Gizem Karaca, gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±ndan fotoÄŸraflarÄ± sosyal medya hesabÄ±nda takipÃ§ileri ile paylaÅŸÄ±yor.

Karaca'nÄ±n en Ã§ok beÄŸeni alan paylaÅŸÄ±mlarÄ± ise evinden kareler oluyor...

Haberin DevamÄ±

Evlendikten sonra Ä°stanbul'u terk eden Gizem Karaca, Ä°zmir'de yaÅŸÄ±yor.

Â

Ã‡iftin 2022 yÄ±lÄ±nda taÅŸÄ±ndÄ±klarÄ± bahÃ§e iÃ§indeki 3 katlÄ± lÃ¼ks villa NarlÄ±dere'de...

485 m2'lik villa mimar Ali Can HelvacÄ±oÄŸlu'nun imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.

Geleneksel mimari ile modern tasarÄ±mlarÄ± buluÅŸturan villanÄ±n alt katÄ±nda geniÅŸ bir salon, giriÅŸ katÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma odasÄ±, oturma alanÄ± ve mutfak, Ã¼st katÄ±nda ise yatak odalarÄ± yer alÄ±yor.

YÃ¼ksek tavanlÄ± villanÄ±n iÃ§ dekorasyonunda beyaz ve ahÅŸap uyumu gÃ¶ze Ã§arpÄ±yor.

Siyah trabzanlarla Ã§evrili merdiven boÅŸluklarÄ± bÃ¼yÃ¼k tablolarla renklendirilmiÅŸ.

Haberin DevamÄ±

Yerden tavana kadar uzanan bÃ¼yÃ¼k camlar, Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n eve kontrollÃ¼ bir ÅŸekilde girebilmesi iÃ§in ahÅŸap gÃ¼neÅŸ kÄ±rÄ±cÄ±larla tamamlanmÄ±ÅŸ.

BinanÄ±n dÄ±ÅŸ cephe kaplamasÄ±, bahÃ§e duvarlarÄ± ve ÅŸÃ¶minesinde Ã§ilek taÅŸÄ± tercih edilmiÅŸ.

BahÃ§enin bir kÄ±smÄ± yÃ¼zme havuzu iÃ§in ayrÄ±lmÄ±ÅŸ, etrafÄ± ise kalabalÄ±k misafirler gruplarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak dekore edilmiÅŸ.

Havuzun hemen arkasÄ±nda bulunan bar kÃ¶ÅŸesi yaz partilerinin vazgeÃ§ilmezi

Â

Â