Türkiye'nin en güzel kadınıydı, kendini çocuklarına adadı... Kardeşleri değil, oğulları...

Haberin Devamı

Bir dönemin en gözde isimlerinden Zeynep Tokuş sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakmış, spora yönelmişti.

Kameralara veda edip, kendisine yeni bir hayat kuran Tokuş, yeni yılı eşi Erdem Yılmaztürk ve çocukları Ali, Alp, Ayşe ile kutladı.

Geceden fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşan Tokuş, altına şu notu düştü:

"Yılbaşı akşamı özeti… Nicelerine sağlıkla mutlulukla huzurla çocuklarımızın cıvıltılarıyla..."

ÜÇ ÇOCUĞU VAR

Haberin Devamı

İlk evliliğini iş insanı Bülent Helvacı ile yapan Tokuş, 5 Aralık 2001 tarihinde Kanada'da oğlu Alp'i dünyaya getirdi. Tokuş ve Bülent Helvacı yollarını ayırınca. Jinekolog Alp Nuhoğlu ile evlenen ünlü isim ikinci kez annelik sevinci yaşadı ve oğlu Ali'yi kucağına aldı. İkinci eşinden de anlaşmalı olarak boşanan Tokuş, üniversite yıllarında aşk yaşadığı Erdem Yılmaztürk’le 2011 yılında dünayevine girdi. Tokuş, kısa bir süre sonra kızı Ayşe'yi kucağına aldı.

GÜZELLİK YARIŞMASI İLE HAYATI DEĞİŞTİ

Ülkenin en güzel kızı olarak taç giydikten sonra oyunculuğa geçen Zeynep Tokuş, önce Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Deli Yürek dizisinde rol aldı.

EN İYİ KADIN OYUNCU

Ardından Zeki Demirkubuz'un Yazgı adlı filminde başrol üstlendi. Öylesine etkileyici bir performans sergiledi ki 2001 yılında 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde daha tecrübeli rakiplerini de geride bırakarak en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.

ÇOCUKLAR DUYMASIN'DA ROL ALDI

Haberin Devamı

Zeynep Tokuş, bir dönem de Pınar Altuğ'un ayrılmasından sonra Çocuklar Duyması dizisinde kamera karşısına geçti.

VE BUZDA DANS...

2007'ye gelindiğinde ise Zeynep Tokuş, pek az kimsenin bildiği bir yeteneğini gözler önüne serdi. Buzda Dans yarışmasına katıldı ve bu alandaki becerisiyle herkesi şaşırttı. Zaten Tokuş ve partneri o yarışmayı birinci olarak tamamladı.

YENİ HAYAT

Ancak daha sonra ortalıktan kayboldu Zeynep Tokuş. Daha doğrusu spot ışıklarında uzaklaşıp kendine bambaşka bir hayat kurdu.

Boşanmayla sonuçlanan ilk iki evliliğinin ardından üniversite yıllarındaki aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendi ve başka bir alanda çalışmaya başladı.

Haberin Devamı

Yoga eğitmeni olan 45 yaşındaki Zeynep Tokuş, akrobatik yoga konusundaki birikimini öğrencileriyle paylaşıyor.