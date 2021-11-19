Türkiye’nin en güvenilir ünlü ismi: Haluk Levent

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HALUK Levent, Türkiye’nin en güvenilir ünlü ismi seçildi. Ünlülerin ürün ve marka tavsiyeleri konusundaki güvenilirliklerini raporlamak için MediaCat ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi’nin 2021 sonuçları belli oldu. Endeksin geçen yılki sıralamasında yüzde 70.9’luk bir oranla ilk sırada yer alan sanatçı Haluk Levent, bu yıl kendi yüzdesinde ufak bir artışla ilk sıradaki yerini korudu. İkinci sırayı geçen yıl elde ettiği yüzde 61.4 oranına yakın bir yüzdeyle Müge Anlı alırken, 2020’nin en güvenilir üçüncü ünlüsü oyuncu Şener Şen bu yıl bir sıra gerileyerek yerini “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasıyla ekranlarda yer alan sunucu-oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’na bıraktı. Komedyen Şahan Gökbakar ise Celebrity Güven Endeksi’ne 20’nci sıradan giriş yaptı.

