Türkiye’nin en güvenilir ünlü ismi: Haluk Levent

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
ABDden F-35 ve F-16 açıklaması Dikkat çeken Türkiye mesajı...ABD'den F-35 ve F-16 açıklaması! Dikkat çeken 'Türkiye' mesajı...#ABD
Kerem ve Rıdvan için Serie A iddiası Çok rahat şekilde...Kerem ve Rıdvan için Serie A iddiası! "Çok rahat şekilde..."#Stefano Napoleoni
Dünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldıDünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldı#Ay Tutulması
Erzurum’da korkutan deprem Heyelan meydana geldi, yol kapandıErzurum’da korkutan deprem! Heyelan meydana geldi, yol kapandı#Deprem
AK Parti Milletvekili İmran Kılıça son vedaAK Parti Milletvekili İmran Kılıç'a son veda#AK Parti
Küçük Müslümeden acı haber geldi Gözyaşlarına boğuldu: Melek mi oldun kızım...Küçük Müslüme'den acı haber geldi! Gözyaşlarına boğuldu: Melek mi oldun kızım...#Müslüme Yağal
Dev şirket dönüş tarihini açıkladı... Yeni sistemi duyurdularDev şirket dönüş tarihini açıkladı... Yeni sistemi duyurdular#Apple
FETÖ’cü eski binbaşılar fena yakalandı: Hacamat yaptırmaya geldikFETÖ’cü eski binbaşılar fena yakalandı: 'Hacamat' yaptırmaya geldik#FETÖ
Dünyada bir ilk: Kıtlığın eşiğindelerDünyada bir ilk: Kıtlığın eşiğindeler!#Madagaskar
Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi İşte yeni oranlar...Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi! İşte yeni oranlar...#Kamu
Düşüş yüzde 20yi aştı, uzman isimler yorumladı Kripto paralarda sert kayıpDüşüş yüzde 20'yi aştı, uzman isimler yorumladı! Kripto paralarda sert kayıp#Kripto Para
Destansı aşkın geride kalan kahramanı: O benim rahmetli kocam değil, kocamDestansı aşkın geride kalan kahramanı: 'O benim rahmetli kocam değil, kocam'#İman
Kalabalıklar içinde boynu bükük kaldılar: Zengin ailenin mutsuz çocuklarıKalabalıklar içinde boynu bükük kaldılar: Zengin ailenin mutsuz çocukları#Prenses Charlene
Atlattığı korkunç tehlikeyi anlattı: Bir baktım kurşun varAtlattığı korkunç tehlikeyi anlattı: Bir baktım kurşun var!#Murat Yıldırım
Emziren anne, pembe sütünü takipçileri ile paylaştı Bana olsa kalp krizi geçirirdimEmziren anne, pembe sütünü takipçileri ile paylaştı! 'Bana olsa kalp krizi geçirirdim'#Pembe Anne Sütü
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Türkiye’nin en güvenilir ünlü ismi: Haluk Levent

#Haluk Levent#Müge Anlı#Binnur Kaya
Türkiye’nin en güvenilir ünlü ismi: Haluk Levent

MediaCat ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi’nin 2021 sonuçları belli oldu. Araştırmaya göre Haluk Levent, Tür-kiye’nin en güvenilir ismi seçildi.

Haberin Devamı

HALUK Levent, Türkiye’nin en güvenilir ünlü ismi seçildi. Ünlülerin ürün ve marka tavsiyeleri konusundaki güvenilirliklerini raporlamak için MediaCat ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi’nin 2021 sonuçları belli oldu. Endeksin geçen yılki sıralamasında yüzde 70.9’luk bir oranla ilk sırada yer alan sanatçı Haluk Levent, bu yıl kendi yüzdesinde ufak bir artışla ilk sıradaki yerini korudu. İkinci sırayı geçen yıl elde ettiği yüzde 61.4 oranına yakın bir yüzdeyle Müge Anlı alırken, 2020’nin en güvenilir üçüncü ünlüsü oyuncu Şener Şen bu yıl bir sıra gerileyerek yerini “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasıyla ekranlarda yer alan sunucu-oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’na bıraktı. Komedyen Şahan Gökbakar ise Celebrity Güven Endeksi’ne 20’nci sıradan giriş yaptı.

Türkiye’nin en güvenilir ünlü ismi: Haluk Levent

GENÇLERİN ÜNLÜLERE
GÜVENİ DÜŞÜK
Öte yandan Haluk Levent, Müge Anlı, Binnur Kaya, Uğur Dündar ve Gülse Birsel’e daha çok kadınlar, Şener Şen’e ise bu yıl daha çok erkeklerin güven beslediği sonucuna ulaşıldı. Binnur Kaya, Uğur Dündar ve Gülse Birsel’e güven açısından 46–55 yaş grubu, Nihat Hatipoğlu’na güven açısından 26–35 yaş grubu öne çıktı. Araştırmanın ortaya koyduğu belki de en önemli bulgulardan biri de genel olarak 15–25 yaş grubunun ünlülere güven düzeyinin düşük olduğu yönünde.

Gözden Kaçmasın

Haluk Leventten 22 yıl sonra gelen itiraf: TecrübesizdikHaluk Levent'ten 22 yıl sonra gelen itiraf: TecrübesizdikHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Haluk Levent#Müge Anlı#Binnur Kaya

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!

#Koronavirüs
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat oldu

Okul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!

#Elif Engin
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19