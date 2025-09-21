Türkiye'den Avusturya'ya... Viyana’da manastırda okudum!

Haberin Devamı

Avukat bir baba ve iş insanı bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Şahnaz Çakıralp, ailesiyle dünyanın birçok noktasında bulundu.

Tiyatroya olan ilgisi çocuk yaşta izlediği Yarasa Opereti ile başlayan oyuncu, Alman Lisesi'nden mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdikten sonra sahne sanatları kariyerine adım attı.

Viyana’daki yatılı okul günlerini anlattı

Ortaokul yıllarını ailesiyle birlikte yurt dışında geçiren Çakıralp, hareketli bir eğitim hayatı yaşadı. Geçmişi yâd eden oyuncu, Viyana’da okuduğu 'Gymnasium Maria Regina' yıllarını anlattı. O dönemde yalnızca kız öğrencilerin bulunduğu manastır okuluna devam ettiğini ve rahibelerin yönettiği bir yurtta kaldığını söyledi.

“Liseye kadar pek çok okul değiştirdim. Bunlardan biri de Viyana’daki rahibelerin yönettiği manastır okulu Gymnasium Maria Regina idi. Hafta içi kız yurdunda kalıyordum, o zamanlar 13 yaşındaydım,” dedi.

Çakıralp, rahibelerle uzun yıllar iletişimde kaldığını ancak bugün hiçbirinin hayatta olmadığını belirtti. En sevdiği matematik öğretmeni Ilse Renner ve birkaç arkadaşının hâlâ hayatında olduğunu ve Viyana’ya her gidişinde mutlaka bir kahve içmek için buluştuklarını paylaştı.

“Gerçek bağlar mesafe tanımıyor”

Ünlü oyuncu, yakın zamanda öğretmeni Renner’in kendisini aradığını ve bu konuşmanın anılarını canlandırdığını dile getirdi:

“Masa tenisinde herkesi yendiğimi hatırlattı. Ben de artık raket tutmadığımı söyledim. Unuttuğumu sandığım birçok şey bir anda gözümde canlandı. Okulun koridorları, arkadaşlarımın pazar akşamları ‘bize ne getirdin?’ diye soruşu… Çok güzel günlerdi.”

Çakıralp, duygusal paylaşımını “Bazen tek bir ses, yılların bütün mesafesini ortadan kaldırabiliyor. Çünkü gerçek bağlar ne zaman tanır ne de mesafe tanır…” sözleriyle tamamladı.