×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Türkiye güzeli İdil Bilgen doktor oldu

Güncelleme Tarihi:

#İdil Bilgen#Türkiye Güzeli İdil Bilgen#Doktor İdil Bilgen
Türkiye güzeli İdil Bilgen doktor oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 12:26

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, hem güzelliği hem de akademik başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan genç doktor, kariyerine Amerika Birleşik Devletleri’nde devam etme kararı aldı.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz temmuz ayında New York’a taşınan Bilgen, North Shore Üniversitesi Hastanesi’nde cerrahi ihtisasına başladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İdil Bilgen, “Odaklandığında, sıkı çalıştığında ve sebat ettiğin zaman hayaller gerçek olur. Sen hayal gücünün kısıtlamasısın. Aklına koyduğun her şeyi yapabilirsin” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Türkiye güzeli İdil Bilgen doktor oldu

İdil Bilgen, son bir yılda elde ettiği önemli dönüm noktalarını da sıraladı:

Haziran 2024: Tıp fakültesinden mezuniyet

Eylül 2024: Miss Turkey birinciliği ve Ukrayna’da kadın sağlığı farkındalığı çalışmaları

Mart 2025: Northwell’de ihtisasa kabul

Haberin Devamı

Mayıs 2025: USMLE Step 3 sınavını başarıyla geçti

Mayıs 2025: Miss World yarışmasında çeyrek finale yükseldi

Temmuz 2025: New York’a taşındı

Ağustos 2025: New York’un önde gelen hastanelerinden birinde çalışmaya başladı

Türkiye güzeli İdil Bilgen doktor oldu

Bingöl’e atanmıştı!

Bilgen, geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı’nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında Bingöl’e atanmış, ancak Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi’ndeki görev yerine gitmemişti.

25 yaşındaki genç doktor, verdiği bir röportajda hayatına hekim olarak devam etmek istediğini ve onkoloji alanında uzmanlaşmayı hedeflediğini belirtmişti.

Gözden KaçmasınBingöl Yayladere Türkiye güzeli doktor İdil Bilgeni bekliyor: Gelmesini canıgönülden istiyoruzBingöl Yayladere 'Türkiye güzeli' doktor İdil Bilgen'i bekliyor: 'Gelmesini canıgönülden istiyoruz'Haberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İdil Bilgen#Türkiye Güzeli İdil Bilgen#Doktor İdil Bilgen

BAKMADAN GEÇME!