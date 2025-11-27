Türkiye Güzeli Ceren Arslan: Miss Universe yarışması başından beri senaryoymuş

Haberin Devamı

Türkiye’yi Miss Universe 2025 yarışmasında temsil eden Ceren Arslan önceki gün Bebek’teydi. Arslan, ilk beşe giren Fildişi Sahilli güzellik kraliçesi Olivia Yacé ve Estonya temsilcisi Brigitta Schaback’ın yarışmadaki tüm resmi bağlarını koparıp istifa etmesi hakkında şunları söyledi: “Başından beri senaryo oynandığını anlamış olduk. Bu iş güzellikten çıktı. Bu konuda hepimizin görüşü aynı yönde. Meksika güzelinin babası komite başkanıyla anlaşmalar yaptı. Paraguay güzelinin sevgilisi jürideydi ve sonra istifa etti. Aynı şekilde Ukrayna’yı temsil eden güzelin sevgilisi de jürideydi. O da söylentiler sonrası istifa etmiş. Yarışmanın her yerinden sansasyonel hareketler akıyor. Fildişi Sahili 4’üncü, Venezuela ise 3’üncü olmuştu. İlk 30’a giren Estonya da unvanını sildirdi. Ben fitili ateşlemedim çünkü zaten ateşlenmişti. Oylamalarda yaşananlardan sonra sansasyonların ardı arkası kesilmedi.”

BENİM ESTETİĞİM YOK

Ceren Arslan, estetik ve torpil konusuna da açıklık getirdi. Kendisinde estetik olmadığını belirten Arslan, yarışmada estetiğe bakılmadığı söyledi: “Estetik yarışmada yasal ve hatta insanların bu konuda sponsorları var. Birinci seçilen arkadaşımızda estetik var. Olay estetikse bende estetik yok. Esas önemli olan çoğu arkadaşımızın hakkı yendi. Çabalarımdan dolayı ilk 30’a kalabilirim diye düşünüyordum. Ama bazı adaylar daha öne çıkarıldı bazılarıysa arka plana atıldı. Manipülasyonla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu mental ve fiziksel olarak yordu. Hepimiz eşit müdahale görmek istiyorduk.”

OYUNCU OLMAK İSTİYORUM

Kariyer planlaması sorulan Arslan, oyunculuk yapmak istediğini açıkladı: “Oyunculuk hep istediğim bir şey. Karakterimin buna uygun olduğunu, yapabileceğimi düşünüyorum. Tabii ki görmek lazım. İnsanın kendisini keşfedecek çok yolu oluyor. Uzun bir yol bu. Umarım güzel devam eder ve iyi insanlarla karşılaşırım.”

BEYTİ KEBAP YEDİM

Ceren Arslan, 21 gün kaldığı Tayland’da en çok Türkiye’nin havasını ve yemeklerini özlediğini söyledi: “Türk mutfağını çok özledim. İlk geldiğimde hemen beyti kebap yedim. Ayrıca oranın nemli havası da çok farklıydı.”

Unvanlarını bıraktılar

MIss Universe 2025’te ilk beşe giren Fildişi Sahili güzeli Olivia Yacé ile Estonya güzeli Brigitta Schaback, unvanlarından çekildi. Yacé, Instagram hesabından yaptığı açıklamada yarışmanın kendisine önemli deneyimler kazandırdığını ancak kişisel değerlerinin bu yola devam etmesine izin vermediğini belirtti.

Estonya temsilcisi Brigitta Schaback ise yaptığı açıklamada ulusal direktörle yaşadığı ‘değer uyuşmazlığı’ nedeniyle unvanını bıraktığını duyurdu: “Değerlerim ve iş ahlakım, ulusal direktör Natalie Korneitsik ile uyuşmuyor. Benim taahhüdüm kadınların güçlendirilmesi ve eşitliktir.”