Türkiye Güzeli Ceren Arslan: Çoğu kategoride birinciydim ilk 30'a alınmalıydım!

◊ Miss Universe öncesinde neler yapıyordun?

- Antalya’da yaşıyorum. Hacettepe Üniversitesi Dilbilimi Bölümü’nden mezun olduktan sonra İngilizce öğretmenliği için formasyon belgesi aldım. Ankara’da stajımı yaptım. Sonra KPSS sürecim oldu. Türkiye 1400’üncüsü oldum ama atanamadım. Sonrasında yüksek lisansa başladım. Birinci seneyi bitirdim, arkadaşımla bir muhabbet esnasında böyle bir yarışmanın konusu geçti. Eski Türkiye güzellerinden Çiğdem Büyükköprü, beni denemem için teşvik etti.

◊ Türkiye’de düzenlenen hangi yarışmanın ardından Tayland’a gittin?

- Arkadaşımın katıldığı yarışma önceki adıyla Miss Turkey’di. Beni teşvik ettiği yarışma ise halihazırda onun başvuruları olduğu için Miss Universe Türkiye’ydi. İstanbul’daki yarışmada birinci olunca Tayland’a gittim.



DÖRDÜNCÜ KEZ KATILAN VARDI

◊ Tayland’da nasıl bir ortamla karşılaştın?

- Biraz karışık bir ortamla... Çok büyük bir rekabet vardı. Mesela bazı kızların çok tecrübeli olduğunu gözlemledim. Mesela dördüncü kez katılan vardı. Neyle karşılaşacaklarını çok iyi biliyorlardı. Onlara yetişebilmek için çabaladım, yetiştiğimi de düşünüyorum.

◊ Yarışmayla birlikte herkesin seni tanıdığı bir hayata geçiş yaptın. Bu nasıl bir his?

- Şu anda herkesin beni tanıma durumunu buram buram hissediyor değilim. Döndüğümden beri yapmam gereken çok fazla iş oldu. Daha çok bunlarla alakadar oldum. Tanındığımı yavaş yavaş anlayacağım diye düşünüyorum. Umarım güzel tanıtabilmişimdir kendimi.

◊ Şu an mikrofonlara, kameralara konuşuyor, röportajlar veriyorsun...

- İnanılmaz güzel bir his. Kendimi ifade edebilmek, bir ses olabilmek. Dönüp baktığımda bir pişmanlığım olmadı. Elimden geleni yaptım.

YASAĞA RAĞMEN BAZI KIZLARIN MAKYAJ VE SAÇ EKİPLERİ VARDI

◊ Yarışmada Türkiye’ye her fırsatta dikkat çekmeye çalıştın. Bayrağımızı gösterdin, 10 Kasım’da Atatürk’ü andın. Hepsi de çok güzel hareketlerdi. Ama tüm bunları eşitsizliklere rağmen yaptın. Neler yaşadın orada?

- Orada sosyal medyanın gücü çok kuvvetli. Ben nasıl halkıma sosyal medya aracılığıyla ulaşabildiysem, çoğu kız da bundan yararlandı. Ama fark şuydu; nasıl ülkemizde futbol bir kültür halindeyse, bazı ülkelerde de güzellik yarışması o şekilde. Öyle olunca da destek bir başka oluyor o kızlara karşı. Dezavantajlarımdan biri maalesef buydu. Bazı kızların süit odalarda kalması, aynı odada makyaj ve saç ekiplerinin olması... Oysa bunlar yasaktı, biz ise kurallara uyduk.

◊ Yasağa rağmen nasıl yapabiliyorlar bunları peki?

- Demek ki göz yumuluyor. Artık bu anlaşılıyor, çünkü o kızların hepsi derecede zaten. Bu kadar ses getiren global bir yarışmada bunların yapılması çok acı. Bizler de ülkemizi temsil ettik, çok çabaladık ben ve diğer kızlar. Hiçbir zaman “Ben birinci olmalıydım” diye iddialı bir zaman kurmadım. Ama bu kadar sansasyonun dönmediği bir yarışma olmasını, sağlıklı bir sonuç çıkmasını istedik.

PARAGUAY TEMSİLCİSİNİN SEVGİLİSİ JÜRİDEYDİ

◊ İlk 5’e giren iki güzel derecelerini bırakma kararı aldı. BO konu hakkında ne düşünüyorsun?

- Çok haklılar. Fildişi Sahili’ni temsil eden Olivia’nın paylaşımına, onu destekleyici bir yorum da attım. Mesela final alanında diğer üç kızın makyajlarına rötuş yapılırken, Olivia’ya yapılmıyordu. Neden bıraktığını anlıyorum. Birinci seçilen adayın babasıyla yarışmanın başkanı arasında petrol anlaşmaları yapıldığı ortaya çıktı. Ve bunlar daha sonra tepki gördüğü için siteden silindi. Birinci olan adayın bir videosu var, abisi arkada duruyor. Birinci olduğunu duyduğunda hiç şaşırmıyor... Mesela ilk 30’un provası, hep derece alacak olanlar üzerinden döndü. Paraguay’ı temsil eden kızın sevgilisi de jürideydi. Fotoğraflar ortaya çıkınca jüriden çekildi.

◊ Tüm bunları yaşadıktan sonra “Keşke katılmasaydım” dedin mi?

- Halkımızın sevgisini ve ilgisini çok hissettim o süreçte. Asla pişmanım demem. Çünkü haksızlıklar da yaşasam, aldığım o manevi desteği hayatım boyunca unutmayacağım. İyi ki gitmişim.

◊ Bundan sonra neler yapmak istiyorsun?

- Oyunculuk sorusu çok geliyor. İsterim tabii ama bu yarışmayı basamak olarak kullandığım düşünülmesin. “Seni ekranda izlemek isteriz” diyen çok oldu. Bu alanda ben de kendimi keşfetmek isterim.

ESTETİĞİM YOK AMA KARŞI DEĞİLİM

◊ Sosyal medyada estetikli olduğun yorumları yapıldı. Gerçeği senden duymak isterim...

- Estetiğim yok ve hiçbir doktor çıkıp “Estetiği var” diyemez. Ama olsaydı da bu yarışma için bir engel değildi. Derece alan kızlarda da estetik var. Orada en önemli şeyler; karakter, duruş, özgüven...

◊ Estetiğe karşı mısın?

- Asla değilim. Her şey dozunda güzel bence. Yakışıyorsa, dozunda yapılırsa neden olmasın?

ÇOĞU KATEGORİDE BİRİNCİYDİM İLK 30’A ALINMALIYDIM

◊ Birinci olan Meksikalı güzelle senin videonu, fotoğrafını da gördük sosyal medyada. Nasıl bir diyalog geçmişti aranızda?

- Ona özel videolar değildi açıkçası. Bu bütün yarışmacıların arasında olan, spontane gelişen durumlar. Zaten muhabbet edebilecek çok anımız olmadı. Vakit bulduğumda ben daha çok oylamayı duyurmaya çalışıyordum. Sağ olsun halkımız da çok destekledi. Çoğu kategoride birinci oldum. Tepkim biraz da bu yüzdendi. İlk 30’a alınmalıydım.

◊ Hangi kategorilerde birinci olmuştun?

- “İnsanların seçimi”, “sempatik güzel”, “en iyi kostüm” ve aklıma gelmeyen birçok kategori vardı. Sonra yine çeşitli manipülasyonlar oldu. Sıralama kaydı filan. Mesela jüriyle konuşma yaptığımız bir bölüm vardı. Sekiz kişi tek tek jürilerle konuşuyoruz. Orada da kendimi çok iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Güzellik çok görecelidir ama benim buradaki iddiam kesinlikle çok daha ötesiydi.

◊ Sanatçılardan da çok destek geldi sana. Bekliyor muydun böyle bir şey?

- Demet Akalın çok destek oldu. Beklemiyordum tabii. Çok mutlu oldum. Simge Sağın ve Hande Yener de beni destekledi.

AFRA İLE OKULUN İKİ POPÜLER KIZIYDIK

◊ Afra Saraçoğlu’yla lise arkadaşıymışsın...

- Yakın arkadaş değildik. Sadece aynı okulun iki popüler kızıydık. Onu çok takdir ediyorum. Dilerim bir projede denk geliriz.

◊ Nasıl bir öğrenciydin?

- Öğretmenlerimle aram çok iyiydi. Afra’nın da öyleydi bu arada. Ben sosyal olmaya çalışıyordum, hep bir aktivite içerisindeydim. Lise hayatım boyunca dans ettim. Ayrıca bando takımındaydım, keman çalıyordum.

ESKİ İLİŞKİM KONUŞULMASIN

◊ Voleybolcu eski erkek arkadaşınla fotoğrafların sosyal medyada gündem oldu. Rahatsız oldun mu?

- Geçmiş ilişkimle gündeme gelmek istemem, çünkü biteli uzun zaman oldu ve benim için tamamen kapanmış bir konu. Bu fotoğraflar gizli bilgiler değiller, sadece geçmişe aitler. Nitekim o kişinin de artık hayatında başka biri olabilir. Kimsenin sırf ben tanınmaya başladım diye huzursuz olmasını istemem.

◊ Ulaş Tuna Astepe seni Instagram’dan takip etmeye başladı, aşk söylentileri çıktı akabinde. Hiç tanıştınız mı?

- Ülkemi temsil ettiğim bu süreçte birçok değerli sanatçıdan destek görmek benim için gerçekten onur verici. Ulaş Bey’in desteği için de aynı şekilde teşekkür ederim. Kendisiyle bir tanışıklığımız ya da herhangi bir iletişimimiz olmadı.

◊ Aşk senin için ne ifade ediyor?

- Gerçekten âşık olmak, insanın hayatında çok az yaşadığı bir şey. Ben de o duyguyu hissettiğimde dozunda sevmeyi pek beceremiyorum. Seviyorsam, gerçekten çok seviyorum.