Yerler gerçekten kaygan mı? Pencerenin yüksekliği ne kadar? İşte Güllü'nün odası!

Güncelleme Tarihi:

#Güllü#Yalova#Çınarcık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 16:19

Türkiye, 26 Eylül sabahı ünlü şarkıcı Güllü’nün ölüm haberine uyandı. Herkesi şoke eden o ani ölüm günlerce konuşuldu. Yalova Çınarcık’ta 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı, geride bir yığın cevaplanamayan soru işareti bıraktı. Güllü düştü mü, yoksa atıldı mı?

O EVE İLK KEZ “NELER OLUYOR HAYATTA” GİRDİ

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunduğu Kanal D’nin sevilen programı “Neler Oluyor Hayatta” yine bir ilke imza attı. Program ekibi, ünlü şarkıcının sır dolu ölümünü aydınlatmak için o eve gitti. “Yerler gerçekten kaygan mı? Yan daireye gizli bir geçit var mı? Güllü’nün düştüğü cam, böyle bir kazaya sebep olabilecek kadar alçak mı?” Tüm bu soruların cevapları ilk kez canlı yayında açığa kavuştu.

GÜLLÜ’NÜN EVİNDEN YAN DAİREYE GİZLİ BİR GEÇİT VAR MI?

Ünlü şarkıcının evinden yan daireye geçen gizli bir geçit olduğu iddia edilmişti. 52 yaşında hayatını kaybeden Güllü’nün evinde hiçbir şekilde yan daireyle bağlantısı olan bir geçit bulunamadı. Daire en üst katta olduğu için pencereler arasında da böyle bir geçidin imkânsız olduğu görüldü.

YERLER GERÇEKTEN KAYGAN MI?

Güllü’nün ilk kez “Neler Oluyor Hayatta” programında canlı yayına bağlanan oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin tam bir temizlik hastası olduğunu, yerleri sürekli kimyasallarla sildiğini, bu yüzden evin parkelerinin adeta bir jilet kadar kaygan olduğunu söylemişti. Hatta hem Güllü’nün hem de kendisinin daha önce de kayıp düştüğünü dile getirmişti.

“Neler Oluyor Hayatta” ekibinin o evdeki incelemeleri de bu sözleri doğrular nitelikteydi. Yerler gerçekten kaygandı, hatta ekip de düşme tehlikesi geçirmişti.

 PENCERENİN YÜKSEKLİĞİ NE KADAR?

Güllü’nün hayatını kaybettiği gün evde bulunan kızı Tuğyan ve kızının arkadaşı Sultan o ölümün bir kaza olduğunu, ünlü şarkıcının dengesini kaybederek düştüğünü söylemişlerdi. Normal pencere boyutundan daha alçak olduğu iddia edilen o pencere “Neler Oluyor Hayatta” ekibi tarafından görüntülendi. Gerçekten de normal pencereyle kıyaslandığında çok alçak olduğu görünen bu cam, böyle bir kazanın mümkün olabileceğini gözler önüne serdi.

SULTAN’IN İFADESİ İLK KEZ CANLI YAYINDA!

“Neler Oluyor Hayatta” canlı yayınında bir ilk daha yaşandı. O gün evde bulunan Güllü’nün kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun ifadesi ilk kez canlı yayında okundu.

Ulu’nun ifadesine göre ne kendisi ne de Güllü’nün kızı Tuğyan ünlü şarkıcının pencereden düşüşünü görmüş. O ifadeye göre iki arkadaş ses bile duymadı.

Sultan Nur Ulu’nun Güllü’ye “Gül Anne” diye hitap ettiği gözlerden kaçmazken, iki kızın da hiçbir şey görmemiş ve duymamış olması izleyicileri ikiye böldü. Kimi bunun asla mümkün olmadığını söylerken, kimi ise inandırıcı buldu.

