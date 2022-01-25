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Türker İnanoğlu'ndan Fatma Girik'e veda: 100 bölümlük dizi son çalışmamız oldu

#Türker İnanoğlu#Fatma Girik#Yeşilçam
Türker İnanoğlundan Fatma Girike veda: 100 bölümlük dizi son çalışmamız oldu

Ünlü Yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu, covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybeden Fatma Girik'e veda etti. Duygusal bir yazı kaleme alan İnanoğlu, 'Yeri doldurulamaz bir sanatçıydı' ifadelerine yer verdi.

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İşte Türker İnanoğlu'nun Fatma Girik'e veda yazısı: 

"Yeşilçam’ın ölümsüzleri arasına, arkasında büyük bir sevgi seli bırakarak bir usta sanatçı daha katıldı.

Sinemada yönetmenliğe yeni başladığım dönemde üst üste üç film çekmiştim. Üçünde de başrolde Fatma Girik vardı. Onunla o günden başlayan derin arkadaşlığımız bir ömür boyu sürdü. O, 180’i aşkın filmde, ayrıca rol aldığı birçok dizideki oyun gücüyle seyircinin gönlünde taht kurmuştu.."

Türker İnanoğlundan Fatma Girike veda: 100 bölümlük dizi son çalışmamız oldu

"Gerek filmlerde, gerek televizyon dizilerinde sergilediği oyunculuk başarısı hiçbir zaman vasat olmamıştı. O nedende Fatma Girik zirveye çıkmayı ve oradan kalmayı hak etmiş bir stardır. Filmlerinde genellikle erkek gibi, mert, sağlam kadın karakterlerini yansıtır.

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Varoşların belalı Erkek Fatmasıdır o. Şişli Belediyle Başkanlığı’nda da başarılı ve saygın kişiliğiyle ses getiren bir yönetim sergilemişti…"

Türker İnanoğlundan Fatma Girike veda: 100 bölümlük dizi son çalışmamız oldu

"Bir gün “Kavgacılar” dediğimiz oyuncu kadrosundan birkaçı bana geldi. O sırada Yeşilçam emekçilerinin lehine yasal bir değişiklik yapılmıştı. Türk sinemasından 75 kişi emekli olacaktı. Ama ‘kavgacılar’ bu haktan yararlanma konusunda zorlanıyordu. Haktan yararlanabilmeleri için bir miktar para yatırmaları gerekiyormuş. O dönemde Fatma Şişli Belediye Başkanı’ydı. Telefon ettim, durumu anlattım. “Hemen bana gelsinler” dedi. Gitmişler. Kısa süre sonra tüm kavgacıların emekli olduğunu duydum."

Türker İnanoğlundan Fatma Girike veda: 100 bölümlük dizi son çalışmamız oldu

"İstanbul’un 1.800 koltuklu en büyük sineması olan Kent Sineması’nı satın almıştık. Salonu bir an önce hayata geçirebilmem için otopark sorunu gibi güvenlik sorunu gibi bazı engellerin belediye nezdinde çözüme kavuşması gerekiyordu. Kendisinden rica ettik. Hemen çözdü… Açılışı da o yaptı.

Fatma’yı en son Gurbet Kadını adlı, reyting rekorları kıran 100 bölümlü dizimde oynattım. Bu bizim son çalışmamız oldu."

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Türker İnanoğlundan Fatma Girike veda: 100 bölümlük dizi son çalışmamız oldu

"Fatma’nın vefatıyla Yeşilçam’dan bir yıldız daha eksildi. Eksilen o yıldız mevcutların en parlaklarından biriydi. O, bundan böyle her filmi gösterildiğinde anılacak ve dualarla izlenecek. Tıpkı şimdi olduğu gibi: Yeri doldurulamaz bir sanatçıydı. Allah gani gani rahmet eylesin, mekânı cennet olsun"

Türker İnanoğlundan Fatma Girike veda: 100 bölümlük dizi son çalışmamız oldu

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#Türker İnanoğlu#Fatma Girik#Yeşilçam

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