Türker İnanoğlu ölüm yıl dönümünde anıldı: Bugün dualarımızı yolladık sevgiyle

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TÜRK sinemasının ve televizyon dünyasının efsane ismi Türker İnanoğlu, ölümünün ilk yılında sevdikleri tarafından anıldı. 2 Nisan 2024 yılında hayatını kaybeden usta sinemacının 50 yıllık eşi Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı.

Eşiyle çekilen karesini sosyal medya hesabına yükleyen 70 yaşındaki Bubikoğlu “Bugün dualarımızı yolladık sevgiyle” notunu düştü.

Türker İnanoğlu’nun Filiz Akın’la evliliğinden dünyaya gelen oyuncu oğlu İlker İnanoğlu da sosyal medyada babasını andı. Babası ve oğluyla yıllar önce çekilen karesini Instagram hesabında paylaşan İlker İnanoğlu “Bir sene olmuş bile babamı toprağa vereli. Aynı sene içinde hem annemi hem de babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin” dedi.

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Türker İnanoğlu’nun Türk televizyon tarihine kazandırdığı fenomen dizi “Arka Sokaklar” ekibi de sinemacıyı unutmadı.

Dizinin sosyal hesabından “Türker İnanoğlu’nu aramızdan ayrılışının 1. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz” mesajı yayınladı.



SAYISIZ YAPIMA İMZA ATTI



Türker İnanoğlu, kurucusu olduğu Erler Film ile sayısız yapıma imza attı. 1964 yılında Filiz Akın’la evlendi. Bu evlilikten İlker İnanoğlu dünyaya geldi. Çift, 1974’te ayrıldı. 1975 yılında ise İnanoğlu, Gülşen Bubikoğlu ile evlendi. Bu evlilikten kızları Zeynep dünyaya geldi.