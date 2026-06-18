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Türkbükü’nde tekne sefası

Güncelleme Tarihi:

#Yasemin İdo Tatlıses#Zehra Çilingiroğlu#Bodrum Tatili
Türkbükü’nde tekne sefası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 08:08

Yasemin-İdo Tatlıses çifti ile Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Mürsel Kaya, Bodrum’da bir araya geldi.

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Yasemin ve İdo Tatlıses yaz sezonunu Bodrum’da açtı. Çift önceki gün Türkbükü açıklarına demirli bir teknede objektife yansıdı.

Türkbükü’nde tekne sefası

Yanlarında yakın arkadaşları Zehra Çilingiroğlu ile sevgilisi Mürsel Kaya da vardı.

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Türkbükü’nde tekne sefası

Yasemin Tatlıses ile Zehra Çilingiroğlu teknede uzun süre tavla oynayarak vakit geçirdi. Ekip birlikte denize girerek serin suların tadını çıkardı.

Türkbükü’nde tekne sefası

El ele uçtular

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Arkadaşlarıyla tekne sefası yapan Tatlıses çifti, tekneden el ele denize atlarken objektife yansıdı.

Türkbükü’nde tekne sefası

Zehra Çilingiroğlu ile sevgilisi Mürsel Kaya, denizde eğlenceli anlar yaşadı.

Türkbükü’nde tekne sefası

Türkbükü’nde tekne sefası

Türkbükü’nde tekne sefası

 

 

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#Yasemin İdo Tatlıses#Zehra Çilingiroğlu#Bodrum Tatili

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