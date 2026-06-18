Türkbükü’nde tekne sefası

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Yasemin ve İdo Tatlıses yaz sezonunu Bodrum’da açtı. Çift önceki gün Türkbükü açıklarına demirli bir teknede objektife yansıdı.
Yanlarında yakın arkadaşları Zehra Çilingiroğlu ile sevgilisi Mürsel Kaya da vardı.
Yasemin Tatlıses ile Zehra Çilingiroğlu teknede uzun süre tavla oynayarak vakit geçirdi. Ekip birlikte denize girerek serin suların tadını çıkardı.
Arkadaşlarıyla tekne sefası yapan Tatlıses çifti, tekneden el ele denize atlarken objektife yansıdı.
Zehra Çilingiroğlu ile sevgilisi Mürsel Kaya, denizde eğlenceli anlar yaşadı.