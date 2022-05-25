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Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra bir araya geliyor!

#Türkan Şoray#Kadir İnanır#Kara Gözlüm
Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra bir araya geliyor

Türkan Şoray ve Kadir İnanır, uzun bir süre sonra ilk kez birlikte Eskişehir’deki Yazma Müzesi’nin açılışına katılacak. Usta sanatçıların ayrıca balmumu heykelleri de yapılacak.

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Türkan Şoray ve Kadir İnanır, özel bir organizasyon için uzun zaman sonra tekrardan bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in davetiyle haziran ayı içinde Eskişehir’e gidecek olan iki usta sanatçı, önce Yazma Müzesi’nin açılışına katılacak.

Ardından ikilinin balmumu heykelleri için ölçüleri alınacak. Sanatçıların heykelleri tamamlandıktan sonra Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’nde sergilenecek.

Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra bir araya geliyor

11 FİLMDE BİRLİKTE ROL ALDILAR

Yeşilçam’ın aşk filmlerinde birbirlerine en çok yakışan çifti olarak gösterilen Türkan Şoray ve Kadir İnanır, 11 filmde karşılıklı olarak kamera karşısına geçti. İkili ilk olarak 1971 yılında Atıf Yılmaz’ın “Kara Gözlüm” filminde birlikte rol aldı. Usta sanatçılar, son olarak 2003 yılında “Gönderilmiş Mektuplar”da birlikte sinema perdesinde görüldü. İkili daha önce verdikleri bir röportajda beraber rol aldıkları filmlerin başarısını şöyle tarif etmişti: “Yaptığımız filmlerin kalitesi, başarısı bizi çok mutlu ediyor. Bizim filmlerimize yıllardır gösterilen ilgi başarımızın göstergesidir.”

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‘KADİR, OYNAMAKTAN EN KEYİF ALDIĞIM kişi’

Türkan Şoray 50 yıllık sinema kariyerinde oynamaktan en çok keyif aldığı kişinin Kadir İnanır olduğunu açıklamıştı. Şoray, verdiği bir röportajda “Kadir İnanır’la bir dönem aşk yaşadığınız iddiaları çıktı. Bunlar doğru mu?” sorusuna şu yanıtı vermişti: “Kadir’le yakıştırılmam sinemanın bir mucizesi. Kadir de çok güzel bakıyor. Yüreğinden bakan bir insan. Orada ‘kamera’ dendiği zaman gerçekten birbirine âşık iki insan oluyoruz. Zaten ‘stop’ deyince bitmezse bu durum yandınız. Onu beyninizde şartlıyorsunuz. Kamera önü kutsal bir yerdir.”

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