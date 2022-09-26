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Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra bir arada!

Güncelleme Tarihi:

#Türkan Şoray#Ahmet Mekin#Selvi Boylum Al Yazmalım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 08:03

Yeşilçam’ın efsane filmi “Selvi Boylum Al Yazmalım”da birlikte rol alan Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra Balıkesir’de bir araya geldi. Usta isimler, Bandırma ilçesinde düzenlenen Kitap Günleri etkinliğine onur konuğu olarak katıldı.

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1977 yapımı “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminde birlikte başrolü üstlenen Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra buluştu. Atıf Yılmaz’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde hafızalara kazınan Asya ve Cemşit’e hayat veren usta isimler, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Kitap Günleri etkinliğine onur konuğu olarak katıldı.

KİTAPLAR HER ZAMAN ARKADAŞIM OLDU
Şoray ve Mekin, sevenleriyle Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda söyleşi yaptı ve ardından Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun’la birlikte kurdele keserek yayınevlerinin açtığı kitap stantlarını gezdi. Türkan Şoray, “Bandırma’da sıcak ilginize sevgimi sunuyorum, Bandırma kitap günlerinde sizlerle beraber olmak çok güzel. Keşke vaktim olsa da sizlerle bir hafta beraber olsaydım. Kitap hayattır, kitap her zaman benim hayatım boyunca arkadaşım olmuştur. Olmaya da devam edecek” dedi.

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Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra bir arada

Okumaktan vazgeçmeyin

Ahmet Mekin de sevenlerine ‘bol bol kitap okuyun’ dedi: “Başucu kitaplarımdan biri Ahmet Ümit’tir. Çok küçük yaşta başladım kitap okumaya, tutkumdur. Kitapsız uyumuyorum, bol bol kitap okuyun. Kitaptan vazgeçmeyin.”

Sevgi emektir

Türk sineması tarihine adını altın harflerle yazdıran “Selvi Boylum Al Yazmalım”da Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin başrolü üstlendi. Türkan Şoray’ın Asya, Ahmet Mekin’in ise Cemşit karakterine hayat verdiği film final sahnesindeki “Sevgi emektir” sözleriyle hafızalara kazındı.

Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra bir arada

Türkan Şoray ve Ahmet Mekin 1977 yapımı “Selvi Boylum Al Yazmalım”da rol aldı.

 

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#Türkan Şoray#Ahmet Mekin#Selvi Boylum Al Yazmalım

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