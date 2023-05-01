Türkan Şoray kadınlara seslendi: Kendinizi ezdirmeyin!

Haberin Devamı

Türkan Şoray önceki gün Merzifon Belediyesi’nin düzenlediği 6. Merzifon Kitap Fuarı’na katıldı. Onur konuğu olan sanatçı, Yelda Başaran moderatörlüğünde bir söyleyişi de gerçekleştirdi. Şoray’ı dinlemek isteyenler izdihama sebep oldu. Usta isim, “Filmlerinizde verdiğiniz mesajlar nelerdi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Eskiden mizaç olarak garibandım. Şimdi hakkını arayan güçlü bir kadın oldum. Buradan tüm kadınlara sesleniyorum; kendinizi ezdirmeyin. Biz kadınlar aslında çok güçlüyüz.”

Yelda Başaran, Türkan Şoray’a Anneler Günü hediyesi olarak ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’daki sahnelerin baskılarını üzerinde barındıran al yazma hediye etti.

Haberin Devamı

ASYA İSMİNİN İLHAMI SİZSİNİZ

Türkan Şoray, bir hayranının sahneye çıkmasıyla duygusal anlar yaşadı. Asya adındaki hayran, isminin hikâyesini anlattı: “Ailem ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filmindeki Asya karakterinden esinlenerek bu adı bana koydu.” Sanatçı, etkinlikte “Kıskanırım Seni Ben” şarkısını da seslendirdi.