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Türkan Şoray kadınlara seslendi: Kendinizi ezdirmeyin!

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#Türkan Şoray#Selvi Boylum Al Yazmalım#6. Merzifon Kitap Fuarı
Türkan Şoray kadınlara seslendi: Kendinizi ezdirmeyin
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 08:19

Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, Merzifon Kitap Fuarı’nda kadınlara mesajlar verdi: “Eskiden mizaç olarak garibandım. Şimdi hakkını arayan güçlü bir kadınım. Tüm kadınlara sesleniyorum; kendinizi ezdirmeyin.”

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Türkan Şoray önceki gün Merzifon Belediyesi’nin düzenlediği 6. Merzifon Kitap Fuarı’na katıldı. Onur konuğu olan sanatçı, Yelda Başaran moderatörlüğünde bir söyleyişi de gerçekleştirdi. Şoray’ı dinlemek isteyenler izdihama sebep oldu. Usta isim, “Filmlerinizde verdiğiniz mesajlar nelerdi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Eskiden mizaç olarak garibandım. Şimdi hakkını arayan güçlü bir kadın oldum. Buradan tüm kadınlara sesleniyorum; kendinizi ezdirmeyin. Biz kadınlar aslında çok güçlüyüz.”

Türkan Şoray kadınlara seslendi: Kendinizi ezdirmeyin

Yelda Başaran, Türkan Şoray’a Anneler Günü hediyesi olarak ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’daki sahnelerin baskılarını üzerinde barındıran al yazma hediye etti.

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ASYA İSMİNİN İLHAMI SİZSİNİZ

Türkan Şoray, bir hayranının sahneye çıkmasıyla duygusal anlar yaşadı. Asya adındaki hayran, isminin hikâyesini anlattı: “Ailem ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filmindeki Asya karakterinden esinlenerek bu adı bana koydu.” Sanatçı, etkinlikte “Kıskanırım Seni Ben” şarkısını da seslendirdi.

 

 

 

 

 

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#Türkan Şoray#Selvi Boylum Al Yazmalım#6. Merzifon Kitap Fuarı

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