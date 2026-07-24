Türkan Şoray: Hayatımı resme adamayı isterdim

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

TÜRKAN Şoray, ressam Yalçın Bahçebağ ile hazırladığı ‘Hatıralar Bahçesinde Buluşma’ adlı serginin açılışı için önceki gün Kadıköy Gazhane’deydi. Usta sanatçı, resme olan ilgisini anlattı:



“Böylesine değerli bir ressamla resimlerimin sergide olmasının onuru içindeyim. Uzun yıllardan beri resme zaafım var. Boş bir kağıda hemen bir şeyler çizesim gelir. Çok isterdim resme de önem vereyim ama önceliğim her zaman sinema oldu.”



KADINLIK HALLERİNİ RESMETTİM



Türkan Şoray, çizdiği resimleri de şu sözlerle anlattı:



“Filmlerde hep kadın karakterleri canlandırdığım için yüreğimde izleri kalmış olan kadınlık hallerini resmetmek istedim. Hayata tutunmaya çalışan, ezilen, ekonomik özgürlüğünü kazanmış kadınlar. Oynadığım filmlerden belleğimde kalan görüntüler ve duygularla bunları tuvale aktarmaya çalıştım. Bu resimler uzun yıllardır depomda, karanlıkta duruyordu. Yalçın Bey onları görmek isteyene kadar. Büyük bir tereddütle ona gösterdim. Resimlerim hakkında öyle güzel şeyler söyledi ki çok mutlu oldum. Sergi teklifi geldiğinde kabul ettim. Umarım sizler de beğenirsiniz.”

Haberin Devamı

Sanatçı, resme olan ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını söyledi:

“İlk zamanlarda daha çok çiçekler ve tabiat resimleri yapıyordum. Hatta Atıf Yılmaz’ın bir portresini çizmiştim, dergide yayınlanmıştı. Bunları yapabilmek için önce çok sevmek gerek. Atölyelere katılmayı, hayatımı resme adamayı çok isterdim.”

30 Ağustos’a kadar açık

İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünü, Berna Bağlam ve Zeki Hozer’in sanat koordinatörlüğünü ve Bircan Usallı Silan’ın sanat direktörlüğünü yaptığı sergi, Türkan Şoray’ın resimleri, özel tasarlanmış kostüm ve enstalasyonlarına da yer veriyor. Sergi, 30 Ağustos’a kadar Müze Gazhane’de izlenecek.