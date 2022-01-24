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Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'e veda

#Fatma Girik#Türkan Şoray#Hülya Koçyiğit
Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğitten Fatma Girike veda

Türkan Şoray, Fatma Girik, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit, rol aldıkları yapımlarla Yeşilçam'a damga vuran dört kadın oyuncu... Oynadıkları filmler milyonlarca kişi tarafından beğeniyle izlendi. Birbirinden ünlü bu dört isim zamanla 'Dört Yapraklı Yonca' olarak anılmaya başlandı.

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Sayısız filmde oynayan ve Altın Portakal ödülüne sahip 'Dört Yapraklı Yonca' uluslararası alanda da ünlendi. 1940'lı yıllarda dünyaya gelip 1970 ve 80'li yıllara damga vurmaları dolayısıyla dört isim ortak özellikler de barındırmaktaydı. Filiz Akın dışındakiler İstanbul doğumluydu. Yeşilçam'ın 'Dört Yapraklı Yonca'sından bir yaprak eksildi. Fatma Girik uzun zamandır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kötü haberin ardından Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın duygularını dile getirdi.

TÜRKAN ŞORAY

Dünya güzeli maviş gözlerinle cıvıl cıvıl bakardın benim canım arkadaşım seni çok özleyeceğim birlikte olduğumuz, güldüğümüz günlerimizi…

Sinema yolculuğunda kader arkadaşıydık sevinçlerimiz, üzüntülerimizle…

Seni seven milyonlar çok özleyecek Türk sinemasında yerin dolmayacak. Duyduğum derin acıyı ifade etmem zor kalbimdesin sonsuza kadar..

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Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğitten Fatma Girike veda

FİLİZ AKIN

Şimdi daha haberin şokundayım. 'Herhalde yanlış duydum' diyorum olmuyor telefonlar çalıyor, mesajlar geliyor. Ah benim dobra arkadaşım daha yeni 'Instagram sayfası açtı' diye paylaşmıştık. Bunları gözlerimden yaşlar akarken yazıyorum. Ben şimdi kime 'Menekşe Gözlüm' diyeceğim?

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Hala onu kaybettiğimize inanamıyorum. Kendimi toparlamaya çalışıyorum konuşabilmek için. Bir ay kadar önce ziyaret etmiştim. Çok iyiydi. Aklı başındaydı. Yürüyemiyordu, onun için fizik tedavi görüyordu. Son görüşmelerimizde 'Memduh gitti, benim için her şey bitti, ben de gitmek istiyorum' demişti...'

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