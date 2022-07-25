Türkan Şoray: 50 sene çile çektim

Şoray, Eşref Kolçak anısına düzenlenen Gemlik Film Festivali için emek veren herkese teşekkür ederek ‘’Eşref Kolçak, Türk Sineması için çok değerli bir isimdi. Eminim bizi görüyor ve hissediyordur. Onun adına böyle bir festival düşünülmesi çok güzel ve ne mutlu ki unutulmuyor. Sevgili halkımız sanatçıya her zaman çok değer veriyor ve çok vefalı. Sevgi öyle güzel bir şey ki ve siz bizleri öyle seviyorsunuz ki benden mutlusu yok. Umarım uzun seneler boyunca devam eder bu festival” diye konuştu.
Usta televizyoncu ve sunucu Gülay Afşar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide samimi açıklamalarda bulunan Türkan Şoray, “Selvi Boylum Al Yazmalım filmi Cengiz Aytmatov gibi muhteşem bir yazarın hikayesinden uyarlandı. Ali Özgentürk çok güzel bir senaryo yazdı, Cahit Berkay inanılmaz bir müzik yaptı. Seyircimiz bu filmi bağrına bastı. Film çekilirken hep ekip arkadaşlarımızla birlikte ‘’Bu film başka!’’ diyorduk. Başka bir duygusu vardı” ifadelerini kullandı.
ÇOK YAŞA TÜRKAN ŞORAY
Ödül takdimi sonrası, sahneye çıkan Cahit Berkay, ilk şarkısını orkestrasıyla çalmak yerine Türkan Şoray’a resital yapmak istediğini belirtti ve ‘’Bana, o filmin müziğini yaparken nasıl bir duyguyla yaptın, diye soruyorlar. Aşıktım. Kendimi şanslı hissediyorum ve Türkan Şoray’a resital yapmak istiyorum’’ dedi. Cahit Berkay “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminin müziğini çalarken Türkan Şoray da filmden diyaloglarla Berkay’a eşlik etti ve meydanı dolduran binlerce kişi ‘’Çok yaşa Türkan Sultan’’ diye tezahürat yaptı.
Burçak Evren tarafından Eşref Kolçak için hazırlanan kitabın da yer aldığı festival, Türk Sineması’nın usta ismi Kemal Sunal’a ait kostüm ve aksesuarların olduğu ‘’Kemal Sunal Kostüm Sergisi’’ ve film afişleri koleksiyoneri Vadullah Taş’ın ‘’Türk Filmleri Afişleri Sergisi’’ ile devam edecek.
Birbirinden özel konukların katılımıyla, dört gün boyunca sürecek festivalde; Türk Sineması’nın seçkin film gösterimleri, sergiler ve söyleşiler de yer alacak.