"Babamın dileği kabul oldu" Türk sinemasının efsane ismi Engin Çağlar’a son veda

Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi’nde dün saat 20.10 sıralarında meydana gelen kazada, sinema sanatçısı Engin Çağlar'a yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosiklet çarptı. Ağır yaralanan Çağlar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çağlar için bugün öğle namazına müteakip Şişli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çağlar'ın eşi Filiz Vural, oğulları Eser ve Çağlan'ın yanı sıra sanat camiasından Nuri Alço, Ediz Hun, Teoman Ayık, 'Almanya'da bir Türk kızı' tiyatrosundan oyun arkadaşı Suat Yalçın ile sevenleri katıldı. 85 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden Engin Çağlar, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Engin Çağlar 'Kadın Değil Baş Belası', 'Kınalı Yapıncak', 'Feride', 'Makber' ve 'Rüyalar Gerçek Olsa' gibi çok sayıda Yeşilçam filminde rol aldı.

'SİNEMANIN GÜLEN YÜZÜYDÜ'

Eşi Filiz Vural, "Çok üzgünüz gerçekten. Sinemanın gülen yüzüydü. Çok yakışıklı bir erkekti, çok iyi bir eşti, çok iyi bir babaydı onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tabi ki hepimiz gideceğiz ama Engin için yakışan bir son olmadı. En büyük üzüntümüz o çok güzel yaşadı. Çok güzel bir ailesi vardı. Böyle olmamalıydı ama Allahın isteği böyleymiş. Nurlar içinde yatsın" dedi.



Oğlu Eser Övet, "Türkiye’nin, hepimizin başı sağ olsun. Yeşilçam’ın gülen yüzü gitti. Kaldık biz annem var abim var. En çok istediği şey oldu. Kasım ayında vefat etmek isterdi hep söylerdi Mustafa Kemal Atatürk’ün öldüğü ayda, kendi babasının öldüğü ayda ölmeyi her zaman söylerdi o nasip oldu. Ondan dolayı sevinçliyiz. Yoksa yaşanan olayda kazadan, Engin Çağlar’ın böyle bir final yapmasından çok üzgünüz" şeklinde konuştu.

'DÜNYANIN EN GÜZEL İNSANIYDI'

Oyuncu Nuri Alço, "Engin abi dünyanın en güzel insanıydı. İki gün önce konuştuk yazlığında Silivrideydi geliyorum dedi geldi. Gündüz beraberdik akşam eve giderken böyle bir kazaya kurban geliyor. Tabii ki yanından iki tane motosikletli geçiyor çok yavaş son adımı kalmış bir adımı kalmış artık kaldırıma süratle çarpıp savrulması, elinde poşeti bir de böyle bir adamdı yani. Sağlığında hiç problemi olmayan yani bir insan ama, bir motor hatasıydı. Maalesef kaybettik. Çok güzel bir insandı Türk sinemasına yıllarını vermiş sinemayı çok seven ve devamlı ders konularına katılan herkese yardımcı olan bir insandı. Allah rahmet eylesin yani yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.



Oyuncu Edis Hun, "Koleksıyonu var, filmlerle ilgili. Tam bir sinema insanıydı, sinema değerli bir aktör gördü onu kaybettik. Çok büyük üzüntü duyuyorum. Olmaması gereken bir şey, onda da belki hata olabilir hem zemin geçitten geçmeden acil bir işi vardı herhalde. Öbür taraftada 60-70 Km ile gelen bir motosiklet ver. Motosiklet her yere giriyorlar. Girilmez işareti olan yere giriyorlar olmaz. Trafik kuralları yalnız arabalar için, nakil vasıtaları için, otobüsler, kamyonetler için değil. Motosikletler çok tehlikeli hem kendileri için tehlike arz ediyor hem de herhangi bir çarpışmada her iki taraf içinde çok işte böyle elim facialar, trajediler yaşatıyor" dedi. (DHA)



Usta oyuncunun vefat ettiği kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Engin Çağlar’ın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, hızla gelen bir motosikletin çarpması sonucu yere savrulduğu görülüyor. Uzun yıllardır Şişli’de yaşayan ve semtin sevilen simalarından biri olan Çağlar’ın ani ölümü, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Onur ödülünü alacaktı

Yaklaşık 15 gün önce sağlık kontrolünden geçtiği ve herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığı öğrenilen Engin Çağlar’ın, 17 Kasım’da Film-San Vakfı tarafından verilecek Onur Ödülü’ne layık görüldüğü belirtildi. Usta sanatçının, bu ödül haberini büyük bir mutlulukla karşıladığı ifade edildi.

Sürücü tutuklandı

Engin Çağlar’ın ölümüne neden olan 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Berkay O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.

ENGİN ÇAĞLAR KİMDİR?

Gerçek adı Ertem Eğilmez Çağlar olan Engin Çağlar, 1940’lı yıllarda İstanbul’da doğdu. 1960’lı ve 1970’li yıllarda Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın gibi Yeşilçam’ın efsane isimleriyle birçok filmde başrolü paylaştı. Çağlar, “Aşka Susayanlar”, “Tatlı Dillim” ve “Yalnız Adam” gibi filmlerle hafızalara kazındı. Oyunculuk kariyerinin ardından yapımcılığa yönelen sanatçı, sinema sektörüne çeşitli alanlarda katkı sundu.