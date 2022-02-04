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Türk sinemasının acı kaybı... İrfan Atasoy 85'inci doğum gününde hayatını kaybetti

#İrfan Atasoy#Türk Sineması#Yazar
Türk sinemasının acı kaybı... İrfan Atasoy 85inci doğum gününde hayatını kaybetti

Türk sinemasının usta senarist ve yönetmenlerinden İrfan Atasoy, dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

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Dün kariyer hayatı boyunca bir çok yapıma imza atan Atasoy'un 85. yaş günüydü.

İrfan Atasoy'un ardından Arzu Film'in Instagram sayfasında taziye mesajı yayınladı.

"Sektörümüzün kıymetli Yapımcı/Yönetmen/ Senarist/ Oyuncu ve Film İşletmecesi olan syn.İrfan Atasoy'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz..."

Türk sinemasının acı kaybı... İrfan Atasoy 85inci doğum gününde hayatını kaybetti

İRFAN ATASOY KİMDİR?

İrfan Atasoy 3 Şubat 1937'de Ankara'da dünyaya gelmiştir. Sinema sektörüne senaryo yazarlığı ile adım atmıştır. Filme çekilen ilk senaryosu 20 yaşındayken yazdığı 1961 yapımı Kahraman Üçler filmi olmuştur. Aramızdaki Düşman (1964), Kendi Düşen Ağlamaz (1969) ve Zalim (1973) gibi başarılı pek çok filmin altına imza atmıştır. 1967 yılında İnce Cumali filmi ile yapımcılığa ve aynı yıl içinde Klink İstanbul'da filmi ile de oyunculuğa başlamıştır. Ardından Bin Defa Ölürüm (1969), Belanın Kralı (1971), Beş Hergele (1971), Kara Cellat (1971), Susuz Yaz (1973), Gördüğün Yerde Vur (1975), Hamal (1976) filmlerinde rol almış ve bu filmlerin yapımcılıklarını üstlenmiştir. Atasoy sinemadaki kariyerine sonrasında yönetmen olarak devam etmiştir. Sütü Bozuk (1976), Erkeğim (1977) gibi filmlerde yönetmen koltuğunda yer almıştır. 1978 yılından itibaren film ithalatı ve sinema salonu işletmeciliği yapmıştır. Son olarak 2005 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nden Yaşam Boyu Onur Ödülü ile ödüllendirilmiştir.

 

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