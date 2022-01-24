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Türk sinemasında 4 yapraklı yonca kimdir, kimlerden oluşuyor? 4 yapraklı yoncanın bir yaprağı soldu

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Türk sinemasında 4 yapraklı yonca kimdir, kimlerden oluşuyor 4 yapraklı yoncanın bir yaprağı soldu

4 yapraklı yonca olarak nitelenen Türk sinemasının 4 büyük aktristi, bugün büyük bir kayıp yaşadı. Bir süredir tedavi gören Türk sinemasının duayen ismi Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Peki, 4 yapraklı yonca kimdir, kimlerden oluşuyor? İşte, 4 yapraklı yonca hakkında detaylı bilgiler

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Türk sinemasında pek çok filme hayat veren Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik, 4 yapraklı yonca olarak anılıyordu. Sayısız filmlerde oynayan ve Altın Portakal ödülüne sahip dört yonca uluslararası alanda da ünlenmiştir.

1940'lı yıllarda dünyaya gelip 1970 ve 80'li yıllara damga vurmaları dolayısıyla 4 isim ortak özellikler de barındırmaktaydı. Filiz Akın dışındakiler İstanbul doğumluydu. Dört yapraklı yoncanın genellikle başrol oynadığı filmler günümüzde bile büyük bir ilgi ve sevgiyle izleniyor.

Dört yonca ilk olarak 2001’de bir araya gelmişti.

 

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