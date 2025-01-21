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Türk oyuncuların İngilizce sınavı

Güncelleme Tarihi:

#Joy Awards#Hande Erçel#Barış Arduç
Türk oyuncuların İngilizce sınavı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 08:08

Riyad’da düzenlenen Joy Awards, dünyaca ünlü yıldızları bir araya getirdi. Törene Türkiye’den de çok sayıda isim katıldı. Türk ünlüler İngilizce konuşmalarıyla sosyal medyada gündem oldu.

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DÜNYA YILDIZLARIYLA BİR ARADA

 Joy Awards töreni, dünyanın dört bir yanından ünlü isimleri Riyad’da bir araya getirdi. Morgan Freeman, Anthony Hopkins, Matthew McConaughey, Amanda Seyfried gibi Hollywood yıldızlarının boy gösterdiği törene Türkiye’den Hande Erçel, Barış Arduç, Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Tuba Büyüküstün, Afra Saraçoğlu ve Özge Özpirinçci katıldı. Gecenin finalinde ise Megastar Tarkan sahneye çıktı.

Türk oyuncuların İngilizce sınavı

Ödül törenine dünyaca ünlü oyuncular Morgan Freeman ve Matthew McConaughey de katıldı.

BİLDİĞİ TÜM KELİMELERİ SIRALAMIŞ

Türk oyuncular törende hem ödül sunmak için sahneye çıktı hem de basına röportajlar verdi. Yaptıkları İngilizce konuşmalar, sosyal medyada gündem oldu. Fahriye Evcen, Barış Arduç, Tuba Büyüküstün ve Hande Erçel telaffuz ve aksanlarıyla beğeni topladı. Burak Özçivit’in İngilizcesine ise “Burak tüm tuşlara basarak bildiği tüm kelimeleri sıralamış”, “İngilizce bilmeyenlere yutturulur” şeklinde yorumlar yapıldı.

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Türk oyuncuların İngilizce sınavı

Hande Erçel, törende ünlü modacı Zuhair Murad'a ödül takdim etti. Zuhair Murad’ın koleksiyonundan bir elbise giyen oyuncunun konuşması sosyal medyada geçer not aldı.

Türk oyuncuların İngilizce sınavı

‘En iyi kadın dizi oyuncusu’ ödülünü açıklamak üzere sahneye çıkan Barış Arduç’un konuşması çok beğenildi.

Türk oyuncuların İngilizce sınavı

Tuba Büyüküstün, sinema dalında en iyi erkek oyuncu seçilen Hesham Maged’e ödülünü sundu. Oyuncu, Arapça “Riyad’da ne güzel bir akşam” diyerek başladığı konuşmasını İngilizce sürdürdü. Büyüküstün de konuşmasıyla beğeni toplayan isimler arasında yer aldı.

Kendini güzel ifade etmiş

 İngilizce öğretmeni Taner Çağlı: “Oyuncularımızın hepsinin İngilizceleri çok iyi. Diğerlerine göre Burak Özçivit’in İngilizcesi kötü görünüyor ama bunu da dünyada Türklerden başka kafaya takıp eleştirecek kimse yok. Genel olarak aksan dünyanın hiçbir yerinde eleştirilmez. Hatta eleştirilmesi ayıptır. Ben Amerikalı olsam Burak’ı gayet cool bulurdum. Kendini gayet güzel ifade etmiş derdim. Hollywood hayali varsa kendini geliştirmeliydi, belki bu eleştirilebilir ama eğitimle 1 yılda eşinin seviyesine gelebilir.”

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Türk oyuncuların İngilizce sınavı

Birlikte röportaj veren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen törene dair soruları yanıtladı.

ORKUN ÜN: Fahriye ve Barış çok iyi

Fahriye Evcen’le Burak Özçivit’in İngilizce röportajı çok konuşuldu. Burak aynı kelimeleri tekrar edip röportajı bitirmeye çalışıyor gibiydi, Fahriye ise canavar gibi konuşuyordu röportajda. Ödül vermek için sahneye çıkan Barış Arduç da konuşmasıyla yabancı bir yapımda hiç zorlanmadan oynayabileceğini gösterdi. Üç ismi oylayacak olursam, notlarım şöyle:
Barış Arduç: 9,
Fahriye Evcen: 8
Burak Özçivit: 6.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Joy Awards#Hande Erçel#Barış Arduç

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