Türk oyuncuların İngilizce sınavı

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DÜNYA YILDIZLARIYLA BİR ARADA

Joy Awards töreni, dünyanın dört bir yanından ünlü isimleri Riyad’da bir araya getirdi. Morgan Freeman, Anthony Hopkins, Matthew McConaughey, Amanda Seyfried gibi Hollywood yıldızlarının boy gösterdiği törene Türkiye’den Hande Erçel, Barış Arduç, Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Tuba Büyüküstün, Afra Saraçoğlu ve Özge Özpirinçci katıldı. Gecenin finalinde ise Megastar Tarkan sahneye çıktı.

Ödül törenine dünyaca ünlü oyuncular Morgan Freeman ve Matthew McConaughey de katıldı.

BİLDİĞİ TÜM KELİMELERİ SIRALAMIŞ



Türk oyuncular törende hem ödül sunmak için sahneye çıktı hem de basına röportajlar verdi. Yaptıkları İngilizce konuşmalar, sosyal medyada gündem oldu. Fahriye Evcen, Barış Arduç, Tuba Büyüküstün ve Hande Erçel telaffuz ve aksanlarıyla beğeni topladı. Burak Özçivit’in İngilizcesine ise “Burak tüm tuşlara basarak bildiği tüm kelimeleri sıralamış”, “İngilizce bilmeyenlere yutturulur” şeklinde yorumlar yapıldı.

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Hande Erçel , törende ünlü modacı Zuhair Murad'a ödül takdim etti. Zuhair Murad’ın koleksiyonundan bir elbise giyen oyuncunun konuşması sosyal medyada geçer not aldı.‘En iyi kadın dizi oyuncusu’ ödülünü açıklamak üzere sahneye çıkan Barış Arduç’un konuşması çok beğenildi.Tuba Büyüküstün, sinema dalında en iyi erkek oyuncu seçilen Hesham Maged’e ödülünü sundu. Oyuncu, Arapça “Riyad’da ne güzel bir akşam” diyerek başladığı konuşmasını İngilizce sürdürdü. Büyüküstün de konuşmasıyla beğeni toplayan isimler arasında yer aldı.

Kendini güzel ifade etmiş

İngilizce öğretmeni Taner Çağlı: “Oyuncularımızın hepsinin İngilizceleri çok iyi. Diğerlerine göre Burak Özçivit’in İngilizcesi kötü görünüyor ama bunu da dünyada Türklerden başka kafaya takıp eleştirecek kimse yok. Genel olarak aksan dünyanın hiçbir yerinde eleştirilmez. Hatta eleştirilmesi ayıptır. Ben Amerikalı olsam Burak’ı gayet cool bulurdum. Kendini gayet güzel ifade etmiş derdim. Hollywood hayali varsa kendini geliştirmeliydi, belki bu eleştirilebilir ama eğitimle 1 yılda eşinin seviyesine gelebilir.”

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Birlikte röportaj veren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen törene dair soruları yanıtladı.

ORKUN ÜN: Fahriye ve Barış çok iyi

Fahriye Evcen’le Burak Özçivit’in İngilizce röportajı çok konuşuldu. Burak aynı kelimeleri tekrar edip röportajı bitirmeye çalışıyor gibiydi, Fahriye ise canavar gibi konuşuyordu röportajda. Ödül vermek için sahneye çıkan Barış Arduç da konuşmasıyla yabancı bir yapımda hiç zorlanmadan oynayabileceğini gösterdi. Üç ismi oylayacak olursam, notlarım şöyle:

Barış Arduç: 9,

Fahriye Evcen: 8

Burak Özçivit: 6.