×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Türk halk müziğinin usta ismi Seha Okuş hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Seha Okuş#Seha Okuş Şarkıları#Seha Okuş Eserleri
Türk halk müziğinin usta ismi Seha Okuş hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 14:58

'Hasretinle Yandı Gönlüm', 'Burçak Tarlası', 'Seher Vakti Bülbül Ağlar' eserleriyle hafızalara kazınan Türk halk müziğinin usta ismi Seha Okuş, hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncu Müjdat Gezen'in halası Seha Okuş 97 yaşındaydı...

Okuş'un uzun süredir tedavi gördüğü ve birkaç gün önce entübe edildiği öğrenildi.

Türk halk müziğinin usta ismi Seha Okuş hayatını kaybetti

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Acımız büyük. Türk halk müziğinin büyük değeri duayen sanatçımız, kurucumuz Müjdat Gezen'in çok kıymetli halası Seha Okuş hocamızı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm hayranlarına, sevdiklerine taziyelerimizi sunar, sabırlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Seha Okuş#Seha Okuş Şarkıları#Seha Okuş Eserleri

BAKMADAN GEÇME!