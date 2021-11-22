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1903’de Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen ve insanlara yardımseverliği ile tanınan Elif Ana’nın hayat

hikâyesini anlatacak olan Elif Ana filmi, 25 Kasım’da Kahraman Maraş’ta sete çıkacak. İlyas Salman,

Sermiyan Midyat Cezmi Baskın, Aliye Uzunatağan, Füsun Demirel, Levent Üzümcü, Orhan Aydın,

Turgay Tanülkü, Cansu Fırıncı, Ökkeş Sevimli, Ali Sürmeli, Necmettin Çobanoğlu, Rıza Sönmez, Muhlis

Asan gibi oyuncuların yer alacağı filmde başarılı oyuncu Erdal Ayna’da, Turgay Tanülkü’nün gençliğini

oynayacak.

Film ile ilgili konuşan Oyuncu Ayna: “Hayatını insanlara iyilik yapmaya adayan bir kadının hayatının beyaz perdeye aktarılmasını çok önemsiyorum. Böyle bir filmde de rol almanın benim için önemli. Turgay hoca gibi bir oyuncunun

gençlik yıllarını oynayacağım içinde mutluyum” dedi.

Şuursuz Aşk filminde de oynayan Ayna,10 Aralık'ta beş ayrı karakteri canlandırdığı Kapılar adlı tiyatro oyunu ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.