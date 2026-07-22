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Tuncel Kurtiz'in mezarının son hali gündem oldu! 'Yazı yazıp, çaput bağlamışlar'

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#Tuncel Kurtiz#Nail Kırmızıgül#Mezar Tartışması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 13:12

Usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Mezarlığı'nda bulunan mezarının son hali sosyal medyada gündem oldu. Mezarı ziyaret eden oyuncu Nail Kırmızıgül, gördüğü manzara karşısında tepki göstererek Kurtiz'in vasiyetini hatırlattı.

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Hayatı boyunca doğayla iç içe yaşamayı ve gösterişten uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Tuncel Kurtiz'in mezarına bağlanan çaputlar ve mezar taşına yazılan yazılar dikkat çekti.

Ziyaret sırasında gördüklerini paylaşan ünlü oyuncu Nail Kırmızıgül, mezarın Kurtiz'in yaşam felsefesine uygun olmadığını belirtti.

GÖRDÜĞÜM MANZARA BENİ ÜZDÜ

Kırmızıgül, yaptığı açıklamada, "Gördüğüm manzara beni biraz üzdü. Çaput bağlamışlar, taşların üzerine yazılar yazmışlar. Tuncel Kurtiz hayatı boyunca aydınlık, çağdaş ve sekülerdi. Eminim öldükten sonra mezarına bunları yapacağınızı bilseydi vasiyetine bunu da eklerdi. 'Yapmayın' derdi. Seküler türbesine dönüştürmüşler." ifadelerini kullandı.

Tuncel Kurtizin mezarının son hali gündem oldu Yazı yazıp, çaput bağlamışlar

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VASİYETİ SADELİKTİ

2013 yılında hayatını kaybeden Tuncel Kurtiz'in en büyük isteğinin ise ölümünden sonra da sade bir şekilde anılmak olduğu biliniyor. Yakın çevresinin daha önce paylaştığı bilgilere göre usta oyuncu; baş ucunda yalnızca tek bir taşın bulunduğu, çiçeklerle çevrili, denizi gören mütevazı bir mezarda defnedilmeyi arzu etmişti. Kurtiz'in mezarının bugünkü görünümü ise vasiyetini bilen hayranları arasında tartışma yarattı.

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#Tuncel Kurtiz#Nail Kırmızıgül#Mezar Tartışması

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