Tuncay Akça 'Bir Gülücük Hikâyesi' kitabını satıyor

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Akça, kitabı kendisi elden sattığını söyledi:

“Kimseye yük olmak istemedim. O yüzden bir yer ile anlaşmadım. Kitap satılmazsa mahcup olurum. Bunu yaşamak istemedim. Zaten 1000 adet basıldı. Şu ana kadar da 150 tanesi satıldı. Arzu Film, kitabı sosyal medya hesabından paylaşarak destek oldu. Bu sayede talep arttı. Kitabın fiyatı 100 TL ve kargosu müşteriye ait.”



Gülüşümle keşfedildim



Tuncay Akça, kitabında Münir Özkul, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Tarık Akan gibi Türk sinemasının usta oyuncularıyla anılarını anlatıyor. Tek bir gülüşün hayatını değiştirdiğini söyleyen Akça, yönetmen Ertem Eğilmez’in kendisini keşfediş hikâyesini kitapta şöyle yazdı: “Ertem Eğilmez, kameranın arkasında Adile Naşit’e bir sahneyi anlatıyordu. Ben bir kahkaha attım, Bunu fark etti. Gülüşümle beni keşfetti.”

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Tuncay Akça, canlandırdığı ‘Bacaksız’ karakterinin gülüşüyle hafızalara kazındı.