Tunç Kökkaya'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu

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Sanat camiasının sevilen ismi, 90’lı yıllarda işletmecilik ve basın danışmanlığı ile adını duyuran Tunç Kökkaya, 58 yaşında hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kökkaya’nın cenazesi Zincirlikuyu Camisi’nden kaldırıldı. Cenazeye Nükhet Duru, İrem Derici, Cenk Eren, Deniz Akkaya, Deniz Seki, Hakan Akkaya, Yonca Evcimik, Selin Ciğerci, Yeliz, Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, yapımcı Polat Yağcı, iletişim danışmanı Özgür Aras gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

Törene katılan ünlü isimler, yakın dostlarını son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarını tutamadı.

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Tunç Kökkaya, Zincirlikuyu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kalp pili ile yaşayan Tunç Kökkaya, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmış, virüsün akciğerlerine yayılmasıyla rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Tunç Kökkaya, 58 yaşındaydı...





