Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Tunç Kökkaya'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu

#Tunç Kökkaya#Covid-19#Cenaze
Tunç Kökkayanın cenazesinde gözyaşları sel oldu
Behlül AYDIN

İşletmeci ve basın danışmanı Tunç Kökkaya’nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Kökkaya’nın Zincirlikuyu Camisi’ndeki cenazesinde büyük üzüntü hakimdi.

Haberin Devamı

Sanat camiasının sevilen ismi, 90’lı yıllarda işletmecilik ve basın danışmanlığı ile adını duyuran Tunç Kökkaya, 58 yaşında hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kökkaya’nın cenazesi Zincirlikuyu Camisi’nden kaldırıldı. Cenazeye Nükhet Duru, İrem Derici, Cenk Eren, Deniz Akkaya, Deniz Seki, Hakan Akkaya, Yonca Evcimik, Selin Ciğerci, Yeliz, Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, yapımcı Polat Yağcı, iletişim danışmanı Özgür Aras gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

Tunç Kökkayanın cenazesinde gözyaşları sel oldu


COVID’E YENİLDİ

Törene katılan ünlü isimler, yakın dostlarını son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarını tutamadı.

Tunç Kökkayanın cenazesinde gözyaşları sel oldu

Haberin Devamı

Tunç Kökkaya, Zincirlikuyu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Tunç Kökkayanın cenazesinde gözyaşları sel oldu

Kalp pili ile yaşayan Tunç Kökkaya, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmış, virüsün akciğerlerine yayılmasıyla rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Tunç Kökkayanın cenazesinde gözyaşları sel oldu

Tunç Kökkaya, 58 yaşındaydı...



Haberle ilgili daha fazlası:
#Tunç Kökkaya#Covid-19#Cenaze

BAKMADAN GEÇME!

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı Tarihi anların tüm detayları... Centilmenlik skandalı

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı? Tarihi anların tüm detayları... 'Centilmenlik skandalı'

#Göztepe
İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

#Monica Bellucci
Michelin müfettişleri aramızda

Michelin müfettişleri aramızda!

#Michelin Rehberi

BAKMADAN GEÇME!

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı Tarihi anların tüm detayları... Centilmenlik skandalı

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı? Tarihi anların tüm detayları... 'Centilmenlik skandalı'

#Göztepe
İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

#Monica Bellucci
Michelin müfettişleri aramızda

Michelin müfettişleri aramızda!

#Michelin Rehberi