Tüm dedikodulara rağmen aşıklar Bodrum’da

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Birlikte rol aldıkları dizi sezon finali yapan âşıklar önceki gün Güvercinlik’teki Titanic Otel’de objektife yansıdı.
Ünlü çift, gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkardı. Ali Öner, geçen yaz nişanlısı Livanur Aydın ile yollarını ayırmış ve ayrılığın sebebi olarak Zeynep Atılgan gösterilmişti.
NİŞANLISI: İDDİALAR GERÇEK!
Ali Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın, adının hâlâ bu konuyla anılmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek, ortaya atılan iddiaların gerçek olduğunu ifade etmişti.
Bunun üzerine Ali Öner de Zeynep Atılgan ile birlikte olduğunu açıklayarak, ilişkisinin nişanlısı Livanur Aydın'dan ayrıldıktan sonra başladığını söylemişti.