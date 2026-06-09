×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Tüm dedikodulara rağmen aşıklar Bodrum’da

Güncelleme Tarihi:

#Ali Öner#Zeynep Atılgan#Bodrum Tatili
Tüm dedikodulara rağmen aşıklar Bodrum’da
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 08:31

Aşklarını kısa süre önce herkese ilan eden Ali Öner ile Zeynep Atılgan, Bodrum’da tatile çıktı.

Haberin Devamı

Birlikte rol aldıkları dizi sezon finali yapan âşıklar önceki gün Güvercinlik’teki Titanic Otel’de objektife yansıdı.

Ünlü çift, gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkardı. Ali Öner, geçen yaz nişanlısı Livanur Aydın ile yollarını ayırmış ve ayrılığın sebebi olarak Zeynep Atılgan gösterilmişti.

Tüm dedikodulara rağmen aşıklar Bodrum’da

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

NİŞANLISI: İDDİALAR GERÇEK!

Ali Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın, adının hâlâ bu konuyla anılmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek, ortaya atılan iddiaların gerçek olduğunu ifade etmişti.

Tüm dedikodulara rağmen aşıklar Bodrum’da

Haberin Devamı

Bunun üzerine Ali Öner de Zeynep Atılgan ile birlikte olduğunu açıklayarak, ilişkisinin nişanlısı Livanur Aydın'dan ayrıldıktan sonra başladığını söylemişti.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Öner#Zeynep Atılgan#Bodrum Tatili

BAKMADAN GEÇME!