Tülin Yazkan kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
Tülin Yazkan, magazin dünyasının araştırılan isimleri arasında yer aldı. Özel hayatı ile gündeme gelen Tülin Yazkan, daha önce Ufak Tefek Cinayetler dizisinde aldığı rol ile dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, Tülin Yazkan kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Tülin Yazkan, 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Beykent Üniversitesi Oyuculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Yılanların Öcü dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan güzel oyuncu daha sonra Yaz'ın Öyküsü ve Bodrum Masalı dizilerinde rol almıştır. Fox Tv'de yayınlanan; başrolü Fikret Kuşkan, Ebru Aykaç ve Emel Çölgeçen'in paylaştığı Kırlangıç Fırtınası dizisinin kadrosunda yer almış ve İnci karakterini canlandırmıştır.
Güzel oyuncu, bir dönem Ufak Tefek Cinayetler dizisinde de rol almıştır.
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