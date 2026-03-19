Tülin Şahin'den üzen haber... Memesinde tümör tespit edildi

Meme kanseri konusunda küresel çapta farkındalık sembolü haline gelen ‘Pembe Kurdele’ (Pink Ribbon) hareketinin hareketinin öncülerinden Tülin Şahin’in memesinde kanser riski taşıyan bir tümör tespit edildi.

Doktorlarının önerisi doğrultusunda operasyon sürecine hazırlanan model, “Dünyada yaklaşık her 14 saniyede bir kadına meme kanseri teşhisi konuyor. Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum. ‘Pembe Kurdele’ hareketinin moda dünyasında büyümesi için çalışan isimlerden biriyim. Gün geliyor ve aynı gerçekle ben de karşılaşıyorum. Birçok kadın sağlık sorunlarını açıklamaktan çekiniyor. İşini kaybetmekten korkuyor, kadınlığına dair yanlış yorumlar yapılmasından endişe ediyor. Oysa sağlık konuşulmaktan utanılacak bir konu değil” dedi.



GÜÇLÜ KALMA SEBEBİM AİLEM



Bir anne olarak hayatına aynı kararlılıkla devam ettiğinin altını çizen Tülin Şahin, “Kızım ve ailem için güçlü kalıyorum. Hayat devam ediyor; çalışmaya, üretmeye ve dimdik durmaya devam ediyorum. Hayatımın merkezinde yine kızım, ailem ve çalışmalarım var. Bu süreçte de üretmeye ve sorumluluklarımı yerine getirmeye aynı kararlılıkla devam ediyorum” diye konuştu.