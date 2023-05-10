Tülin Şahin ve Pedro De Noronha yeniden karşı karşıya... Velayet davası açtı!

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Pedro De Noronha, mahkemece kişisel ilişki tesisi kurulmasına rağmen Tülin Şahin’in çocuğunu kendisinden kaçırdığını öne sürdü.

İşinsanı, ünlü modelin bu şekilde davranarak çocuğuna duygusal taciz uyguladığını ve kendisini evladından yoksun bıraktığını da iddia etti.

BOĞAZ’IN PRENSESİ

Türkiye’nin tanıtım yüzü olan model Tülin Şahin, dünyaca ünlü İngiliz dergisi FabUK’nin kapağında yer aldı. Dergide ‘Boğaz’ın Prensesi’ olarak anılan Şahin’in 24 yıllık kariyerinden övgüyle bahsedildi. Şahin “Zamansız, yaşsız, kalıpsız ve ikon bir model” olarak tanıtıldı.

Tülin Şahin, İngiltere merkezli dünyaca ünlü moda ve lifestyle dergisi FabUK’nin yeni sayısına kapak oldu. Ünlü model, kariyerindeki 24’üncü yılı kutladığını söyledi. Dergi, Şahin’e 8 sayfa yer ayırdı ve ünlü modeli şu sözlerle tanıttı: “Bir markadan çok daha fazlası... Dünyamıza etki bırakmış bir model. 24 yıllık kariyer kolay kolay kimseye nasip olmaz. O da bunu şansa elde etmedi. Çok çalışkan bir ‘süper model’ var karşınızda. Türkiye ve dünya onu ‘Türk Cindy’ olarak tanıyor ama o sadece bu benzerliğe, güzelliğe ve fiziğine dayanarak yaşamıyor. Türk Cindy lakabının dışında yabancı basın ona ‘Boğaz’ın Prensesi’ başlığını da çok yakıştırıyor. O, ‘Dünya’nın en iyi ve en güzel 50 süper modeli’ arasında. O zamansız, yaşsız, kalıpsız ve ikon bir model. Hep de öyle kalacak gibi görünüyor!”

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AJANI CANLANDIRMAK İSTERDİM

Tülin Şahin, röportajda kariyeri boyunca oyunculuğu hiç düşünmediğini belirtti. Ünlü model, eğer bir rolde oynasa ne olabileceğini ise şu sözlerle dile getirdi: “Birkaç dil bilen bir ajanı oynayabilirim. Bu karakteri kendime daha yakın buluyorum. Bununla ilgili bir proje gelirse, belki ‘Evet’ diyebilirim. Yakın çevrem çok komik biri olduğumu düşünüyor. Benim için, ‘Harika bir komedi oyuncusu olabilirsin’ diyorlar. Ama bilmiyorum.”

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ÇOCUKLARA BURS SAĞLIYOR

Dergide Tülin Şahin’in ‘Türkiye’nin tanıtım yüzü’ olduğu vurgulandı. Ünlü modelin sosyal sorumluluk projelerine verdiği önem, sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarına ve kıyafetlerini bağışlayarak özellikle kız çocuklarının eğitim hayatına burs sağlamayı amaç edindiği konularına da değinildi.