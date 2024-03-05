Tülin Şahin kadınlara ilham olacak

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Dünyaca ünlü modeller arasında yer alan Tülin Şahin, önümüzdeki günlerde Hindistan’a gidecek. Hindistan’ın Mumbai şehrinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde özel bir panel düzenlenecek. Panelde dünya çapında başarı elde etmiş ve fark yaratmış kadınlar, üniversiteli gençlerle buluşacak.

Tülin Şahin de bu panele Amerika’nın en prestijli eğitim kurumlarından Columbia Üniversitesi’nin davetlisi olarak katılacak.



Ünlü model “Sınırları ve Engelleri Aşmak” ve “Dayanıklılık ve Değişim” konu başlıkları altında konuşma yapacak. Mankenlikte 25’inci yılını geride bırakan Şahin sürdürebilirliği zor olan bu meslekte nasıl bu başarıyı elde ettiğini ve engelleri nasıl aştığını gençlerle paylaşacak.

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HEM KENDİM HEM ÜLKEM ADINA ONUR VERİCİ

Daha önce de uluslararası birçok etkinlikte ülkemizi başarıyla temsil eden Tülin Şahin, Columbia Üniversitesi’nden aldığı davetle yaşadığı mutluluğu anlattı. Ünlü model “Mesleğimde 25. yılımı bu şekilde kutlamak ayrı bir gurur. Dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Columbia Üniversitesi’nden bu teklifin gelmesi 25’inci yılımı en güzel şekilde taçlandırdı” dedi.

İlk defa Hindistan’a gideceğini belirten Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: “Hindistan’ı hep merak ederdim. Bugüne kadar gitme fırsatım olmadı ama böylesine güzel ve anlamlı bir proje için orada olmak hem kişisel hem ülkem adına onur verici.” Tülin Şahin’in yer aldığı panelde konuşma yapacak isimler arasında Amerika’nın en güçlü avukatları arasında gösterilen Gloria Allred de yer alıyor. Ünlü avukat, kadın haklarının en büyük savunucuları arasında yer alıyor.