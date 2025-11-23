Tülin Şahin güzellik sırını açıkladı: İpek yastık

Haberin Devamı

◊ 25 yıldır modellik yapıyorsun, senin için ‘güzellik’ ne demek?

- Güzellik sadelikte ve doğallıkta. Bu fiziken, ruhen ve kişilik olarak geçerli. Gerçek zenginlik ise sağlıkta. Çünkü ne kadar iyi hissediyorsan, o kadar ışıltılı görünüyorsun.

◊ 25 yıl modellik dile kolay... Bu mesleği aynı istikrar ve tutkuyla sürdürebilen nadir isimlerdensin.

- Evet. Bu kadar çok sürdürülebilirliğin konuşulduğu bir dönemde... Bu, kariyerler için de geçerli olmalı. Şöyle bir algı oluşuyor; “Tek bir alanda kaldı, oyunculuğa geçmedi” falan diyorlar. Ama ben işimi seviyorum ve çok da iyi yapıyorum.

◊ Geçen ay FashionTV tarafından ‘en iyi süpermodel’ ve ‘en iyi moda programı’ ödüllerine layık görüldün. O törende modellik ödülünü alırken kadınlarla ilgili yaptığın konuşma çok anlamlıydı...

- Teşekkür ederim. Umarım kadınlara mesleğim aracılığıyla ilham olabiliyorumdur. Genelde biz modeller üzerinden yanlış bir mesaj veriliyor, 25 yaşından sonra kadın birçok alanda yok sayılıyor. Benim ısrarlı bir şekilde sadece modelliğe devam etmemin nedeni bu. 45 yaşındayım, hiç yaş korkum, kompleksim yok. Aksine, asıl bu saatten sonra yapabileceklerin daha önemli. Anlatmak istediğim hikâye bu. Kadınlar her yaşında güzel ve güçlüler. Her yaşımızda, hayatımızın her bir döneminde ayrı bir hikâyemiz, duruşumuz oluyor. Bunu da ilham verici buluyorum. Bu yüzden kadınların her daim çalışmalarını, kendi ayakları üzerinde durmalarını çok önemsiyorum ve destekliyorum.

CESARETİMİ TOPLARSAM OYUNCULUK YAPARIM

◊ Oyunculuğu hiç düşünmedin mi? Teklifler geliyordur...

- Geliyor da nedense cesaret edemiyorum. Çevremdeki herkese göre doğal komikmişim, öyle diyorlar! (Gülüyor) Cesaretimi toplarsam, oyunculuk da belki olabilir.

◊ “Tülin Şahin ile Moda”nın 500’üncü bölümüne geldin. İlk bölüme şöyle bir dönüp baktığında ne düşünüyorsun?

- İlk bölümü çekerken tek isteğim modayı sadece kıyafet olarak değil; bir yaşam biçimi, bir hikâye ve kültür olarak anlatabilmekti. Ekranda bir moda dergisi hissi yaratmak istedim. Her hafta izleyicinin “Bugün yine çok şey öğrendik” demesi bizim için en büyük ödül. 500’üncü bölüme gelmek büyük bir gurur.

◊ Çekim yaparken en heyecanlandığın bölüm hangisiydi?

- Her bölümün yeri ayrı ama Şubat 2025’te Avrupa Parlamentosu’nda yaptığımız çekim bambaşkaydı. “Burada ilk kez bir moda çekimi yapılıyor ve buraya ilk defa bir süpermodel adım atıyor, o da bir Türk” dediklerinde tabii ki çok gurur duyduk. Bir ilki gerçekleştirmek hem paha biçilemez hem de büyük sorumluluktu. Modayı ve toplumsal faydayı aynı çatı altında buluşturmak unutulmazdı.

TRENDLER KISA SÜRE GÜRÜLTÜ ÇIKARIR

◊ Senin için moda nedir? O yıl popüler olanı tercih etmek mi, vücuduna yakışanı giymek mi?

- Hepimizin bildiği gibi moda kendini ifade biçimi. Her gün kıyafetlerimizle aslında tek kelime bile etmeden ne hissettiğimizi anlatıyoruz. Popüler olana değil, ruhuna ve bedenine yakışanı seçmektir aslında moda. Trendler kısa süreliğine gürültü çıkarır, fakat stile şapka çıkarılır.

◊ Genel olarak Türk kadınlarının giyimini nasıl değerlendiriyorsun?

- Türk kadını zarif, bakımlı ve güçlüdür. Dünya trendlerini takip ediyorlar. Özellikle yerel markaları destekleyen, kaliteli ama zamansız parçalara yatırım yapan kadınları çok beğeniyorum. Ana akım modaya uymayıp herkesin elinde ve ayağında olan ürünleri almadıkları için bence çok daha stil ve klas görünüyorlar.

◊ Dolabının vazgeçilmez parçaları nelerdir?

- Mükemmel kesim İspanyol paça jean. İyi kesim ve kumaşa sahip siyah takım elbise. Camel rengi maxi boy bir manto. Binici ve diz üstü çizmeler, espadril ayakkabılar, etekler, siyah boğazlı kazaklarım vazgeçilmezlerim. Şapkalar da genel olarak zamansız parçalar diyebilirim.

ANNEMİN RAHATSIZLANDIĞI DÖNEM ÇOK ZORDU

◊ Seni en zorlayan dönem ne oldu?

- Annemin rahatsızlandığı dönem. Ocak 2023’te böbreğinde tümör bulundu ve acilen böbreği alındı. Ardından diyaliz süreci başladı. 2024’ün mart ayında diyalizdeyken beyin kanaması geçirdi. Kardeşim donör oldu ve bu sene haziran ayında böbrek nakli oldu. İki ameliyat daha oldu yakın zamanda. Şu an çok şükür iyi. Zaten ben, annem ve kızım Siena birlikte yaşıyoruz. Kamera karşısında güçlü kalmak ve sağlık sorunlarıyla mücadele etmek zordu. Benim hep dediğim bir şey var; ‘sağlık varlıktır’. Gerçekten onu o süreçte bir kez daha hissettim.

‘SİVASLI CINDY’ LAKABIYLA GURUR DUYUYORUM

◊ Cindy Crawford’a benzetildiğin için takılan Sivaslı Cindy lakabı seni sıkıyor mu?

- Aksine gurur duyuyorum. Bu lakap hem yerel hem global bir hikâye taşıyor. Türkiye’nin neresine gitsem “Hemşerim hoş geldin” denmesi çok içten ve güzel. Bu benzetme sadece fiziki değil, kariyerime de verilen bir değerdir bence. Köklerim burada ama iş yerim tüm dünya. Bir Türk model olarak uluslararası arenada ‘birçok ilke imza atmış’ biri olarak çok yerinde bir lakap.

◊ Türkiye’de yaşayıp uluslararası arenada aktif çalışmak çok değerli ve birçok genç için ilham verici...

- Kariyerim hem Türkiye’de hem yurtdışında markalaşarak ilerledi. Hâlâ uluslararası moda haftalarında baş manken olarak çıkıyorsam, bu, ilk günden atılmış sağlam temellerin sonucu. Tutku, disiplin, çok çalışmak ve doğru planlama ile mümkün.

HER ŞEYİ YİYORUM İŞİN SIRRI: HAREKET

◊ Formunu nasıl koruyorsun?



- Sürekli hareket benim yaşam biçimim. Üzerine spor da eklenince vallahi istediğim her şeyi yiyorum. Çünkü o kadar hızlı yakıyorum ki. İşin sırrı hep hareketli olmak. Yıllardır bisiklet kullanıyorum, at biniyorum, yüzüyorum, squash oynuyorum, kick boks ve boks yapıyorum. Bakıcım da yok, kızıma annemle birlikte bakıyoruz. Artı tüm ev işleri de bende. Kendi işimi yapmayı seviyorum.

YÜZÜMÜN ŞEKLİNE GÖRE YAPILMIŞ İPEK YASTIKTA UYUYORUM

◊ Peki güzellik ve bakım sırlarını da alsak…

- Yüzümün şekline göre yapılmış özel bir ipek uyku yastığım var. Uyurken cildimizdeki kırılmaları engelliyor. Sadece ipek nevresimde uyuyorum. Yüzde 100 saf ipek ürünler içinde uyuduğunuz zaman cildiniz pürüzsüzleşiyor ve saçlar kırılmıyor. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış.

Onun dışında hem evde uyguladığım bakım rutinlerim var hem de kliniklerde bakımlar yaptırıyorum. Günlük hayatımda çok makyaj yapmıyorum. Genetik faktörler de önemli tabii, şanslıyım o konuda diyebilirim. Güzellik sadelikte ve doğallıkta, gerçek zenginlik ise sağlıkta. Ne kadar iyi hissediyorsan, o kadar ışıltılı görünüyorsun.

HER İŞİ AMATÖR HEYECANI VE PROFESYONEL BİLGELİĞİYLE YAPARIM

◊ Bu kadar yıl boyunca ekranlarda kalmanın sırrı nedir?

- Tutku. İşini çok severek yapmak. Tutkuyla yapılan her iş zamansız kalır. Sanırım beni bugün hâlâ aynı enerjide tutan şey de bu. Ve en önemlisi modanın hikâyesi asla bitmez. Bir de benim mesleğim için hep dediğim bir söz var; her işimi bir amatörün heyecanı, fakat bir profesyonelin bilgeliğiyle yaparım. 25 yıldır her çekimime, defileme hâlâ ilk ve tek işimmiş gibi giderim. Bu da tabii ki tüm iş seyrinizi değiştiriyor.

HERKESİN TAKTIĞINI TAKMAM, HERKESİN GİYDİĞİNİ GİYMEM

◊ Moda alanında “asla yapmam” dediğin ne var?



- Asla herkesin taktığı saati, çantayı takmam, giydiği terlikleri, ayakkabıları giymem. Herkes gibi aynı saç, kaş, tırnak, makyaj kullanmayı özenti ve zevksiz buluyorum. İnsanın bir gustosu olmalı. Biz modeller, inanın dümdüz canvas bir çanta kullanan kadını daha cool buluyoruz.

TÜLİN’İN ÇANTASINDA NELER VAR?

∆ Saç parfümü

∆ Parfüm

∆ C vitamini: Uzun çekim günlerinde ikinci kez bile kullanıyorum; cildi içten anında ışıltılı yapıyor.

∆ Yok gibi duran pudra

∆ Makyajın üstüne bile uygulanabilen canlandırıcı krem

∆ Yüz spreyi: Yorulduğumda anında cildimi tazeliyor.

∆ Şal veya fular

∆ Sakız

∆ Tatlılar: Çantamda mutlaka bir şeyler olur: Bisküvi, lokum, çikolata kaplı kestane şekeri... Çünkü tam bir tatlı canavarıyım!

∆ Su

∆ El kremi

∆ Kolonya

∆ Kulaklık

∆ Makyaj temizleme mendilleri. Çekimden çıkar çıkmaz hemen makyajımı siliyorum.