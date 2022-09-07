Tülin Şahin Danimarka Meclisi’nde!

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Tülin Şahin, Danimarkalı parlamenter ve bir dönem Çevre Bakanı olarak da görev yapan Ida Auken’in davetlisi olarak doğup büyüdüğü Danimarka’ya gitti.

Auken, ünlü top modeli, Kopenhag’daki Danimarka Meclisi Christiansborg Sarayı’ndaki öğle yemeğinde ağırladı ve hükümet binasını gezdirdi.

Danimarkalı siyasiler, Tülin Şahin’e yoğun ilgi gösterdi. Parlamenterler, son dönemde dijital bir platformda yayınlanan “Borgen” dizisinin ana mekânlarından meclisin meşhur kırmızı koridorunda Şahin’in ‘catwalk’ yapmasını rica etti.

Ricayı kırmayan top model, meclis koridorunda podyum yürüyüşü yaptı. Siyasiler bu yürüyüşün ardından “Meclisten ilk defa bir süper model geçti” dedi.

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ÇALIŞMALARA DESTEK OLACAK

İskandinav ülkesindeki mecliste, yemeğin ana konusu iklim krizi, moda, çevre kirliliği ve sürdürülebilirlik oldu. Meclis üyeleri, Tülin Şahin’e “Sürdürülebilirlik konusunda yaptığımız çalışmalarda siz de destek olur musunuz?” sorusunu yöneltti.

2009’da TBMM tarafından ‘Örnek genç’ ödülüne layık görülen Tülin Şahin, konuya olumlu yaklaştığını belirtti. Yemeğin ardından Ida Auken, son çıkardığı iklim krizi hakkındaki kitabını Tülin Şahin’e imzalayarak hediye etti.