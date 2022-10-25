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Tülin Şahin başbakan ile aynı podyumda

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#Tülin Şahin#Kopenhag#Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen
Tülin Şahin başbakan ile aynı podyumda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 07:39

DANİMARKA’da doğup büyüyen ünlü model Tülin Şahin, önümüzdeki hafta Kopenhag’da düzenlenecek “sürdürülebilir moda” temalı defilede podyuma çıkacak.

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Şahin’e defilede Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile eski başbakanlar Helle Thorning-Schmidt ve Poul Nyrup Rasmussen eşlik edecek. Etkinlikte ayrıca eski Çevre Bakanı Ida Auken ile “Game of Thrones” dizisinin oyuncuları Nikolaj Coster-Waldau ve Pilou Asbæk de podyuma çıkacak.

Programda konuğu

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, defile öncesinde “Tülin Şahin ile Moda” programına da konuk olacak. Başbakan Frederiksen programda ‘sürdürülebilirlik’ konusuna dikkat çekecek.

Tülin Şahin, “Defilede Cihan Nacar’ın, vegan sertifikalı kumaş üreticisi İpeker Tekstil’in kumaşlarından hazırlayacağı kırmızı-beyaz kıyafeti
giyeceğim” dedi.

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#Tülin Şahin#Kopenhag#Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen

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