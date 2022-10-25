Tülin Şahin başbakan ile aynı podyumda

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Şahin’e defilede Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile eski başbakanlar Helle Thorning-Schmidt ve Poul Nyrup Rasmussen eşlik edecek. Etkinlikte ayrıca eski Çevre Bakanı Ida Auken ile “Game of Thrones” dizisinin oyuncuları Nikolaj Coster-Waldau ve Pilou Asbæk de podyuma çıkacak.



Programda konuğu



Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, defile öncesinde “Tülin Şahin ile Moda” programına da konuk olacak. Başbakan Frederiksen programda ‘sürdürülebilirlik’ konusuna dikkat çekecek.

Tülin Şahin, “Defilede Cihan Nacar’ın, vegan sertifikalı kumaş üreticisi İpeker Tekstil’in kumaşlarından hazırlayacağı kırmızı-beyaz kıyafeti

giyeceğim” dedi.