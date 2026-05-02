Tülay Özer'e veda... Zerrin Özer fenalaştı, arabadan inemedi...

Bir döneme damga vuran şarkıları ile Türk müzik tarihinde yerini alan Tülay Özer son yolculuğuna uğurlandı.



79 yaşında hayata veda eden Tülay Özer'in naaşı cenaze töreninden dakikalar önce Zincirlikuyu Camii avlusuna getirildi.

Usta sanatçının oğlu "Annem Marmaris'te yaşıyordu. Pandemiden sonra İstanbul'a yanıma geldi. Diyaliz hastasıydı. Yaş ve sağlık bir noktadan sonra kaçınılmaz oluyor. Mekanı cennet olsun, yaptığı iyilikler karşısında olsun" dedi.

Abla acısı ile sarsılan Zerrin Özer , sağlık sorunları nedeniyle araç içinde bekledi.

Tülay Özer, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.