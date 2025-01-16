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Tuğçe Tayfur'dan günler sonra ilk paylaşım: Bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim...

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#Tuğçe Tayfur#Ferdi Tayfur#Necla Nazır
Tuğçe Tayfurdan günler sonra ilk paylaşım: Bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 15:02

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Babasının vefatının ardından sessizliğe gömülen Tuğçe Tayfur'dan günler sonra ilk paylaşım geldi.

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İşte babası Ferdi Tayfur için 'O arabeskin prensi değil, kralıydı...' diyen Tuğçe Tayfur'un veda mesajı:

"Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu… O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil KRAL’ıydı. İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi “hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın” dedi ve invizaya çekildi. O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim... Siz de emin olun. Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim... Belki bir gün… Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey dua!"

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Tuğçe Tayfurdan günler sonra ilk paylaşım: Bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim...

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