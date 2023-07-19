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Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısı Burak Kalfa'ya ağır suçlamalar: "Elimde videoların var" diyerek beni zorla yanında tuttun

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#Tuğçe Tayfur#Burak Kalfa#Necla Nazır
Tuğçe Tayfurdan eski nişanlısı Burak Kalfaya ağır suçlamalar: Elimde videoların var diyerek beni zorla yanında tuttun
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 18:51

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur (35), iş insanı sevgilisi Burak Kalfa ile geçtiğimiz yıl eylül ayında evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Tuğçe Tayfur'un, nişandan 16 gün sonra Burak Kalfa ile yollarını ayırdığı ortaya çıkmıştı. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan çift, ilişkilerine geçtiğimiz aylarda son noktayı koydu.

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 Ayrılık sürecinden sonra nişanlısının kendisini ve ailesini tehdit ettiğini belirten Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından şaşırtan açıklamalar yaptı:

Tuğçe Tayfurdan eski nişanlısı Burak Kalfaya ağır suçlamalar: Elimde videoların var diyerek beni zorla yanında tuttun

Başına gelecek her şeyden sen sorumlusun!
Seni adalete teslim ediyorum. Uzaklaştırma kararın olmasına rağmen durmuyorsun ama seni elbet savcılık yakalayacak ve hak ettiğin cezayı alacaksın.

Beni sahipsiz sandın ama değilim Burak Efendi...
Arkamda beni seven bir sürü insan var ve onların manevi desteğiyle bu hukuk savaşına giriyorum.

Ben artık 6 aydır yaptığın psikolojik şiddete, küfürlerine, tehditlerine, şantajlarına karşı sessiz kalmayacağım. Senin nasıl biri olduğunu öğrenip ayrılmak istediğimde beni eve kilitlediğin günler için, beni yumruklayıp " İstediğim mekanda sahneye çıkacaksın" dediğin günler için, siyasete girmek için adımı kullandığın günler için, annemi babamı beni zarar vermekle tehdit ettiğin için ben gemileri yaktım artık!

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Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun ama Allah artık öyle büyük ki kimseden korkmuyorum!!!
Benimle birlikte bir kaç kadının daha canını yaptığını biliyorum ve eminim onlar da sessiz kalmayacak!
Başına gelecek her şeyden sen sorumlusun Burak Kalfa!

Tuğçe Tayfurdan eski nişanlısı Burak Kalfaya ağır suçlamalar: Elimde videoların var diyerek beni zorla yanında tuttun
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur (34), sevgilisi Burak Kalfa geçtiğimiz yıl böyle nişanlanmıştı.

 

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#Tuğçe Tayfur#Burak Kalfa#Necla Nazır