Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısı Burak Kalfa'ya ağır suçlamalar: "Elimde videoların var" diyerek beni zorla yanında tuttun

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Ayrılık sürecinden sonra nişanlısının kendisini ve ailesini tehdit ettiğini belirten Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından şaşırtan açıklamalar yaptı:



Seni adalete teslim ediyorum. Uzaklaştırma kararın olmasına rağmen durmuyorsun ama seni elbet savcılık yakalayacak ve hak ettiğin cezayı alacaksın.

Beni sahipsiz sandın ama değilim Burak Efendi...

Arkamda beni seven bir sürü insan var ve onların manevi desteğiyle bu hukuk savaşına giriyorum.

Ben artık 6 aydır yaptığın psikolojik şiddete, küfürlerine, tehditlerine, şantajlarına karşı sessiz kalmayacağım. Senin nasıl biri olduğunu öğrenip ayrılmak istediğimde beni eve kilitlediğin günler için, beni yumruklayıp " İstediğim mekanda sahneye çıkacaksın" dediğin günler için, siyasete girmek için adımı kullandığın günler için, annemi babamı beni zarar vermekle tehdit ettiğin için ben gemileri yaktım artık!

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Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun ama Allah artık öyle büyük ki kimseden korkmuyorum!!!

Benimle birlikte bir kaç kadının daha canını yaptığını biliyorum ve eminim onlar da sessiz kalmayacak!

Başına gelecek her şeyden sen sorumlusun Burak Kalfa!

