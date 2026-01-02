Tuğçe Tayfur'dan duygusal paylaşım: 'Babam... Açık yaram... Dualarım senin için!'

×
Güncelleme Tarihi:

#Ferdi Tayfur#Tuğçe Tayfur#Ölüm Yıl Dönümü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2026 11:54

Geçtiğimiz yıl Marmaris'teki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'dan acı haber 2 Ocak'ta gelmiş, usta sanatçının vefatı sanat dünyasını yasa boğmuştu. 

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, babasını ölüm yıl dönümünde andı. 

Tuğçe Tayfur, Instagram sayfasında paylaştığı siyah beyaz fotoğrafın altına duygusal bir not düştü:

"İstanbul'da kar yağdı baba. Üniversitedeyken de o kadar çok kar yağmıştı ki ve finalim vardı ama arabayla nasıl giderim yollar buzlu, karlı korkmuştum açıkçası. Gelip bana “hazırlanma boşuna bu kar kışta gidemezsin hiçbi yere” demiştin “babişko sınav var sınaaavvv” demiştim. “senin sesin güzel bi şarkı söyler telafi ettirirsin sonra sınavını” deyip gülmüştün.  Aa tövbe öyle olmadı tabii. Yarım bir dönem finale gitmedim diye uzamıştı okul. Ahhh babam açık yaram... Bu dünyada gurbette olan biziz. Allah seni peygamber efendimize komşu etsin. Hergün olduğu gibi bugün de dualarım senin için..." 

Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı ise birlikte yer aldıkları fotoğrafı "Özlüyorum... Sohbetlerimizi, gülme krizlerine girdiğimiz esprilerimizi, benimle uğraşmalarını, sana küstüğümde gönlümü almalarını, yanına sürpriz yapıp geldiğimde o sevincini,yanına gelmem geciktiğinde bana sinirlenmeni en önemlisi canımı özledim" notuyla paylaştı. 

BAKMADAN GEÇME!