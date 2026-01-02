Tuğçe Tayfur'dan duygusal paylaşım: 'Babam... Açık yaram... Dualarım senin için!'

Haberin Devamı

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, babasını ölüm yıl dönümünde andı.



Tuğçe Tayfur, Instagram sayfasında paylaştığı siyah beyaz fotoğrafın altına duygusal bir not düştü:



"İstanbul'da kar yağdı baba. Üniversitedeyken de o kadar çok kar yağmıştı ki ve finalim vardı ama arabayla nasıl giderim yollar buzlu, karlı korkmuştum açıkçası. Gelip bana “hazırlanma boşuna bu kar kışta gidemezsin hiçbi yere” demiştin “babişko sınav var sınaaavvv” demiştim. “senin sesin güzel bi şarkı söyler telafi ettirirsin sonra sınavını” deyip gülmüştün. Aa tövbe öyle olmadı tabii. Yarım bir dönem finale gitmedim diye uzamıştı okul. Ahhh babam açık yaram... Bu dünyada gurbette olan biziz. Allah seni peygamber efendimize komşu etsin. Hergün olduğu gibi bugün de dualarım senin için..."

Haberin Devamı