Tuğçe Tayfur'dan babasına sitem: Beni harcadı!

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Ünlü şarkıcı sosyal medyada aralarının Tayfur’un menajeri Şirin Gözalıcı nedeniyle açıldığını iddia etti.

Nisan ayında Şirin Gözalıcı ile kavga eden Tuğçe Tayfur “O, bu olayı kullanarak babamı dâhil etti” dedi.

Gözalıcı’nın yanında taraf olan babasına sitem eden Tuğçe Tayfur, “Babamın benim yanımda olmasını isterdim, beni harcamış gibi oldu. Kırgınım” dedi.

NE OLMUŞTU?

Muhammet Aydın ile tanıştıktan kısa bir sonra nikah masasına oturan ve ikinci çocuğunu doğuran Tuğçe Tayfur'un evlendikten sonra babasıyla sorunlar yaşadığı iddia edilmişti.

Gözlerden uzak bir hayat süren ve kızının düğününe gitmeyen usta sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırmıştı.

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NEDEN BIRAKIP KAÇTIĞIMI ANLADINIZ MI?

Sanatçının Instagram hesabından "Zamanında neden bırakıp kaçtığımı şimdi anladınız mı?" mesajı paylaşmıştı.

Tuğçe Tayfur ise isim vermeden babasının basın danışmanı Şirin Gözalıcı’ya hedef alıp mesajı, babasının değil; yardımcısı Şirin Gözalıcı’nın yazdığını iddia etmişti.

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KİM NE YAPARSA KENDİNE YAPAR

Ferdi Tayfur paylaştığı videoyla mesajın kendisine ait olduğunu söyleyip, "Kim ne yaparsa kendine yapar" karşılığını vermişti.