Tuğçe Tayfur üçüncü kez anne oldu: Kızım için dua edin

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Tuğçe Tayfur, kızını kucağına aldığı anın fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

"Ahhh "Necla Hira" prensesim Gece 3 buçuk gibi gelen sancımın doğum sancısı olduğunu düşündük ama sevgili hocamız bebeğimizin plasentadan ayrılma riski olduğunu fark etti ve hemen doğuma aldı bizi. Tüm ekibine ve kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum Hiracığımız'ın kan değeri maalesef biraz düşük, yoğun bakım riski var ama eminim benim kızım onca şeye rağmen karnımda çok güçlüydü şimdi de öyle güçlü olacak ve en kısa zamanda kucağımıza alacağız. Dualarınızı eksik etmeyin."

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