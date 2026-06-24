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Tuğçe Tayfur sitem etti: Babamı prenses gibi göstermeyin

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#Tuğçe Tayfur#Ferdi Tayfur#Muhammet Aydın
Tuğçe Tayfur sitem etti: Babamı prenses gibi göstermeyin
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 07:59

FERDİ Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın’ın sahibi olduğu mekâna ‘yüksek hesap’ aldığı gerekçesiyle operasyon düzenlendi.

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Kayıt cihazının teslim edilmemesi üzerine Aydın hakkında ‘Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme’ suçundan işlem yapıldı.

Olayın ardından Ferdi Tayfur’un yeğeni Şirin Gözalıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ferdi Tayfur’un damadı ifadelerin kullanılmasını doğru bulmuyoruz” diyerek tepki gösterdi.Tayfur’un oğlu Ferdi Taha Tayfur da destek oldu.

Yaşananlar sonrası Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı:

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“Yapılan her yatırım Muhammet Aydın’ın şahsına aittir. Ticarette bazen yanlışlar olabilir. Canım babamın da yaptığı ticaretler vardır. Babamı prenses gibi göstermekten vazgeçin. Keza eşim de prenses erkeklerden değil. Kralı kral olarak hatırlayalım. Çıtkırıldım olarak değil.”

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#Tuğçe Tayfur#Ferdi Tayfur#Muhammet Aydın

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